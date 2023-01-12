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"Українська команда" показала, як нищать ворожу техніку вітчизняні дрони-камікадзе: відео

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Четвер 12 січня 2023 22:05
"Українська команда" показала, як нищать ворожу техніку вітчизняні дрони-камікадзе: відео "Українська команда" показала, як нищать ворожу техніку вітчизняні дрони-камікадзе (скрін з YouTube)
Автор: Артем Горовенко

Дрони-камікадзе, на які збирали кошти українці, вже працюють на передовій і допомагають нашим бійцям нищити ворогів та їхню техніку.

Про це повідомляється на сторінці волонтерського штабу "Українська команда" у Facebook.

"Завдяки вашим донатам ми змогли зібрати понад 2 мільйони гривень і замовити у вітчизняних виробників 14 коптерів, які необхідні для виконання завдань Центром спеціальних операцій. Напередодні Нового року дрони-камікадзе відправились з Вінниці на передову, на один з найгарячіших напрямків, і вже успішно палять техніку росіян", - йдеться у повідомленні.

Військові записали відео, як дрони-камікадзе нищать ворогів та їхню техніку.

"За допомогою цих коптерів ми будемо виконувати бойові завдання, захищати нашу Україну і повернемося додому живими та неушкодженими", - кажуть бійці Центру спеціальних операцій.

Як повідомлялося, волонтерський штаб "Українська команда" в грудні оголосив збір "На злих птахів" - вітчизняні дрони-камікадзе, які допомагають українським бійцям нищити техніку окупантів.

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Збройні сили України