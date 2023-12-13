Украинская дизайнер покорила американцев, показав "силу и веру в добро"

Виктория показала свои работы, созданные в рамках коллекции "Земля света" (The Land Of Light), освещающей непобедимый дух украинского народа.

Работа в рамках "Земля света" (фото: Yakusha Studio)

По словам дизайнера, эта коллекция "родилась в темные времена" - в начале полномасштабной войны, "когда внешние опоры разрушались и опираться приходилось только на собственную силу". Она символизирует "мощь и веру в добро во времена, когда они больше всего нужны".

Работа Виктории в рамках коллекции "Земля света" (фото: Yakusha Studio)

"Я искала сопротивления. Это был момент, когда твой мир рушится, все, что ты строил, разрушается. Приходит понимание, что опираться ты можешь только на себя. Как только ты находишь хоть капельку света в себе, оно начинает расти. Когда света в тебе уже полно, ты начинаешь подсвечивать дорогу другим. Объединившись, рождается Земля Света", - комментирует Виктория.

Эту коллекцию высоко оценили как посетители форума, так и всемирно известные мастера, среди которых куратор Miami Design Анна Карник, керамист Андиле Дияльване и дизайнер Нифеми Маркус-Белло.

Работы украинки на Miami Design 2023 (фото: Yakusha Studio)

Добавим, что Виктория Якуша - украинская архитектор культурного наследия, автор направления живой минимализм, посол украинского дизайна в мире. Лучшая дизайнер 2019 года по версии Elle Decoration Ukraine.

В 2022 году ее студия Yakusha присоединилась к программе восстановления пострадавших городов Украины, создав концепцию развития и реконструкции Чернигова.

Также Виктория является автором концепции музейного комплекса Марии Примаченко под названием "Путь Марии".

Виктория Якуша (фото: Yakusha Studio)