Украинская блогерша-миллионница окрестила сына: трогательные фото таинства

Украинский блогер Настя Скальницкая, которая более известна под фамилией своего экс-супруга Дмитрия Талпы, покрестила 3-месячного сыночка Мишутку. Соответствующими фотографиями она поделилась в соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Анастасии.

Судя по фото, таинство крещения малыша прошло в Михайловском соборе.

"Крещение. Невероятно счастливый и душевный день для нашей семьи", - подписала фото Скальницкая.

Крестными родителями мальчика стали блогерша Яна Дога и друг семьи.

Настя Скальницкая окрестила сына (фото: instagram.com/skalnytska.n)

Друзья и поклонники поздравили семью с этим событием и пожелали маленькому Мише счастливой жизни под мирным небом: "Мої вітання, Янгола охоронця", "Божого благословення діткам", "Йой, ви такі гарні, а маленький такий щасливий, ви найкращі", "Дуже гарно, ніжно. Ви красуня і сім'я неймовірна!", - пишут юзеры под публикацией.

Кто такая Настя Скальницкая

Блогерша и флористка стала известна благодаря участию в шоу "Пара на миллион" на "Новом канале", где вместе с комиком Марком Куцеваловым боролась за главный приз и развивала с ним романтические отношения. После окончания реалити их пути разошлись.

Настя Скальницкая и Марк Куцевалов (фото: instagram.com/skalnytska.n)

Второй раз Настя вышла замуж в сентябре прошлого года за бизнесмена Богдана Скальницкого. Ее избранником стал мужчина по имени Богдан Скальницкий. Влюбленные устроили праздник под Киевом. Для них вживую пела Анна Тринчер, а друзья подарили личный лимузин.

Уже в конце июля этого года у супругов родился сын. От первого брака с предпринимателем Дмитрием Талпой у Скальницкой есть также дочь Милана.

Настя Скальницкая с мужем и дочерью Миланой (фото: instagram.com/skalnytska.n)