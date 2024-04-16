Украинская актриса рассказала, почему ее дочь планирует сменить имя и общается ли с отцом-путинистом

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По словам артистки, ее дочери не нравится, как ее назвали родители при рождении, и отзывается она только по имени Агата.

Также семья думает о том, чтобы изменить другие данные в свидетельстве о рождении девочки, появившейся на свет в РФ.

"У нее имя Агафья, но мы будем менять. Она не хочет имя Агафья, а хочет быть Агатой. Когда ей исполнится 14 лет и будут выдавать паспорт, я думаю, мы будем менять не только имя, но и место рождения и многое еще", - поделилась Зоряна.

Также звезда отметила, что это будет происходить исключительно по инициативе дочери.

Звездная Марченко с дочерью (фото: instagram.com/zorya_marchenko)

"Она сказала: "Я не хочу, чтобы это было у меня там написано". Не хочу давить на нее, даю все время, стараюсь всегда говорить ей правду. Она говорит "Я хочу, чтобы папа приехал сюда". Я говорю: "Агата, этого уже никогда не будет. Он никогда не приедет сюда, мы никогда не поедем туда". У нее слезы... Я говорю: "Это правда. Ты понемногу должна это понимать", - рассказала Марченко.

Она добавила, что встреча Агаты с отцом может состояться максимум в Европе. И была бы воля артистки, она давно "поставила бы точку", однако из-за ребенка сделать этого не может.

"Потому что она еще маленькая, она не может полноценно анализировать, что она чувствует, как она относится к нему. И когда наступит время, она сама будет делать выводы, сама будет принимать решение, общаться ли с ним. Это ее выбор, и я не буду говорить о нем плохо. И ей о нем не говорю и не буду говорить плохо. Зачем? Я думаю о ее будущем, о ее психологическом состоянии, о ее отношениях с мужчинами в будущем", - поделилась Зоряна.

Звездная Марченко с дочерью (фото: instagram.com/zorya_marchenko)

К слову, артистка полтора года состояла в браке с российским актером Александром Ведменским, который поддерживает полномасштабную войну РФ в Украине.

Марченко призналась, что не общается с бывшим, но с мамой его связь поддерживает. Женщина живет за границей.

"Я не знала, что уже дошло до того, что он открыто поддерживает это (войну России против Украины. - Прим.ред). Мы с ним не общаемся. Мы с ним общались до полномасштабной войны через дочь. Он, бывало, приезжал сюда ненадолго, и они встречались", - рассказала знаменитость.

"После начала полномасштабной войны он первый человек, который в 6 утра мне позвонил и предлагал, чтобы я поехала в Саратов. Я говорю: "В каком смысле? Я поеду в страну, которая напала на мою, чтобы что? Это какой-то бред". Он сказал, что можно поехать к его маме в Нидерланды, где она живет много лет", - продолжила она.

Александр Ведменский (фото: российские СМИ)

Тогда же актриса приняла решение поехать к маме путиниста, "чтобы дочь увидела бабушку, чтобы они поехали не просто в никуда, а к человеку, с которым есть родственные связи".

"Отношения с ним и отношения с его мамой - это разные вещи. Она на связи, пишет, интересуется, присылает деньги Агате, просит какие-то фотографии. Я ему вообще ничего не пересылаю, мы с ним вообще не общаемся", - говорит Зоряна.

"Когда мы приехали [в Нидерланды] и были там, он мне позвонил и спросил, как я. Говорю: "Ну как? Плохо...". Он ответил: "Ну ты понимаешь, что такая ситуация... Я сейчас тебе скину ссылку, что-то там рассказывает Михалков, ты что-то поймешь", - вспомнила знаменитость.