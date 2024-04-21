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Украинская актриса показала интересный лук в новой фотосессии (фото)

Катя Кузнецова (фото: instagram.com/katykino)
Автор: Юлия Любченко

Екатерина Кузнецова - известная украинская актриса, которая славится не только талантом, но и утонченной красотой, которую женщина продемонстрировала в новой фотосессии.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост актрисы в Instagram.

Екатерина Кузнецова показала интересный образ

Екатерина очень привлекательная и красивая молодая женщина, которая в каждой своей роли имеет определенную грацию и утонченность, ведь Кузнецова и в жизни такая, поэтому этот вайб передается и ее героиням.

Сейчас актриса активно снимается в рекламах для украинских брендов, которые активно популяризируются среди нашего сообщества.

Катя на этот раз поделилась снимками с личной фотосессии. Она примеряла на себя романтичный образ. Кузнецова надела твидовый костюм в клетку, состоящий из жакета, жилетки и юбки, которую актриса так и не примеряла.

Однако перед объективом Екатерина предстала в белой классической футболке, жилете, пиджаке, колготках и черных остроносых туфлях. Этот лук смотрится очень женственно и красиво.

Екатерина Кузнецова в увлекательном виде (фото: instagram.com/katykino)

Также актриса дополнила свой лук прозрачными очками и маленькими серьгами с камнем. Волосы Катя слегка накрутила и оставила его распущенными. Поэтому ее образ выглядит не строгим, а наоборот, раскрывает ее сексуальность и утонченность.

А свой пост женщина сопровождала важными мыслями относительно осуждения людей.

"Вместо того, чтобы осуждать других - начните с себя! Ведь жизнь очень непредсказуема и как правило дает нам тот же бумеранг, а зачем вам это!? Показывайте собственным примером свои жизненные ценности и приоритеты. И люди будут вдохновляться и следуй вашему примеру" , - пишет Катя.

Екатерина Кузнецова в увлекательном виде (фото: instagram.com/katykino)

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