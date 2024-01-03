Украинки ответили, продолжили ли бы отношения с мужчиной после того, как он поднял руку (видео)

Физическое насилие в отношениях, к сожалению, не редкий случай в наших реалиях. Но говорить об этом до сих пор не принято. Но украинки сказали, продолжили ли бы отношения с мужчиной, который поднимает на них руку.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос блогера Ronsation.
Избиение женщины, для некоторых мужчин, если после этого их можно так назвать, считают, что таким образом они воспитывают и ставят на место свою избранницу. Но на самом деле это не что иное, как насилие, как физическое, так и моральное, ведь в таких случаях женщины испытывают страх и стыд.
Именно поэтому они боятся в этом признаться и обратиться за помощью, поэтому из страха своего абьюзивного партнера они продолжают быть с ним. Но украинский блогер решил провести опрос и узнать, продолжили ли женщины отношения с тем партнером, который позволяет себе физическую расправу.
Как ответили украинки:
Все опрошенные женщины сказали, что не стали бы встречаться с таким мужчиной, однако это на словах, ведь пока ты не попадешь в такую ситуацию, ты не можешь точно предсказать своих действий, к сожалению.
Но позиция украинских женщин правильна и очень радует, что ни одна из них не готова терпеть насилие в свою сторону.
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