Украинки ответили, продолжили ли бы отношения с мужчиной после того, как он поднял руку (видео)

Встречались бы украинки с теми мужчинами, которые распускают руки

Избиение женщины, для некоторых мужчин, если после этого их можно так назвать, считают, что таким образом они воспитывают и ставят на место свою избранницу. Но на самом деле это не что иное, как насилие, как физическое, так и моральное, ведь в таких случаях женщины испытывают страх и стыд.

Именно поэтому они боятся в этом признаться и обратиться за помощью, поэтому из страха своего абьюзивного партнера они продолжают быть с ним. Но украинский блогер решил провести опрос и узнать, продолжили ли женщины отношения с тем партнером, который позволяет себе физическую расправу.

Как ответили украинки:

"Конечно нет, потому что это насилие"

"Я бы с таким не встречалась"

"Даже если бы он прямо на меня голос повысил, это уже все, конец"

"Это неуважение к себе"

"Это насилие, если один раз было, уже и второй будет"

"Пойдет гулять по лесу"

"Я бы не встречалась с таким, потому что нельзя так".

Все опрошенные женщины сказали, что не стали бы встречаться с таким мужчиной, однако это на словах, ведь пока ты не попадешь в такую ситуацию, ты не можешь точно предсказать своих действий, к сожалению.

Но позиция украинских женщин правильна и очень радует, что ни одна из них не готова терпеть насилие в свою сторону.