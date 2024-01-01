Любовь угасает. 6 признаков того, что ваши отношения рушатся
Иногда происходит так, что отношения становятся настолько скучными, что человек начинает думать, не погасла ли любовь. Как оказалось, иногда действительно бывает так, что чувства сходят на нет.
Какие 6 признаков говорят о том, что ваши отношения начали рушиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YourTango.
Ссор и жалоб становится все больше. Если вы и ваш партнер постоянно чем-то недовольны и говорите об этом, но ничего не меняется - вы просто устали друг от друга. Не пытайтесь брать паузы и делать вид, что ничего не происходит, уровень напряжения будет постоянно расти.
Вам тяжело начинать разговор. Когда партнеры перестают общаться, не делятся своими мыслями и чувствами - это уже тревожный признак. Возможно, вам все надоело, а отношения только удручают это состояние. Или вы просто закрылись от человека, которого раньше любили.
Как понять, что отношениям конец (фото: freepik.com)
Вы отдаляетесь друг от друга. Иногда бывает и так, что в отношениях люди начинают жить разными жизнями. У них больше нет общих интересов и они хотят проводить время по отдельности. Возможно, это свидетельствует о том, что любовь угасает.
Вы игнорируете друг друга. Если вам уже не хочется выяснять отношения и строить конструктивный диалог, или ваша половинка всеми способами убегает от разговоров - стоит задуматься. Есть вероятность того, что игнорирование является первым звоночком неуважения и обесценивания.
Признаки разрушения отношений (фото: freepik.com)
Вы мечтаете об интрижке. Если вас возбуждает мысль о секретном романе и предательстве, вы уж точно не любите своего партнера на все 100%. Когда вы мысленно уже начинаете отношения с другим, то вы удаляетесь от избранника.
Вы не знаете, как говорить о своих проблемах. Когда вам кажется, что вас не будут слушать или вы просто не хотите доверять - это уже не отношения. Возможно, партнер чем-то вас оскорбил или оттолкнул. И восстановить доверие бывает очень тяжело.
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