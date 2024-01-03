Вот что больше всего вредит счастью супружеских пар: это стоит знать

Отношения мужа и жены являются одними из самых важных. Это может дать вам глубокую любовь и связь. Но иногда этому мешают вредные привычки и нездоровые убеждения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Сравнивать свои отношения с другими

Семейный терапевт из Лос-Анджелеса Эбигейл Мейкпис рассказал, что постоянные попытки определить, как ваш брак противопоставляется браку других людей, могут быть опасными для отношений.

"Сравнение обычно приводит к негативу", - сказал Мэйкпис.

Важно помнить, что вы получаете лишь небольшое представление о том, как выглядит жизнь другой пары.

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на внешних сравнениях, тратьте время на размышления о том, насколько вы выросли как пара, или о трудностях, которые вы преодолели.

Дети

Исследования показали, что жизнь людей меняется после рождения детей - особенно в течение первого года жизни ребенка. Терапевт говорит, что дети могут принести глубокую любовь и радость в жизни супругов, но могут вызывать и стрессы.

Это понятно и нормально, когда появление детей создает нагрузку на брак, ведь появляются новые обязанности.

Ожидание, что партнер не изменится

Многие ошибочно полагают, что человек, на котором они женятся в день своей свадьбы, не изменится со временем.

Постарайтесь дать вам и вашему партнеру пространство, необходимое обоим для обучения и развития.

Ставить себя на последнее место

Если вы ненавидите свое тело, постоянно отвергаете свои личные стремления в сторону и пренебрегаете своим эмоциональным благополучием, то вам становится сложно быть самым лучшим в отношениях.

Выделяйте время каждый день для ухода за собой - это способствует уверенности в себе, положительному мировоззрению и всеобщему счастью.

Избегание помощи или поддержки

Одной из самых больших угроз для счастья является избегание того, что вы и ваш партнер можете прожить всю жизнь, полагаясь друг на друга.

Опираться на поддержку других, когда она вам нужна - это проявление силы, а не слабости.