Украинки могут получить финансовую помощь: кого это касается и как подать заявку

Кто может получить помощь

Подать запрос на благотворительную помощь могут следующие категории женщин:

чье жилье было повреждено или уничтожено из-за войны

чьи мужья и/или дети и/или родители проходят службу в ВСУ, силах территориальной обороны и добровольных группировках в зоне проведения боевых действий

чьи мужья и/или дети погибли на территории активных боевых действий

чьи мужья и/или дети и/или родители объявлены умершими или признаны без вести пропавшими в результате войны

Что нужно для получения помощи

Алгоритм действий для получения финансовой поддержки таков:

женщина самостоятельно заполняет и подает заяву-анкету с указанием информации о ней и ее семье, обстоятельства, в которых она оказалась в результате российской агрессии по форме, размещенной на сайте

Фонд анализирует заявки и проверяет документы. На этом этапе Фонд имеет право подать женщине запрос о необходимости предоставления ею документов, удостоверяющих ее личность (паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика) и других документов, подтверждающих ту или иную информацию.

далее Фонд должен сообщить женщине о принятии решения о предоставлении помощи или отказа

в случае принятия Фондом решения о предоставлении благотворительной помощи Фонд связывается с женщиной с помощью любых средств связи по данным, указанным женщиной в заявк-анкете, и сообщает о принятом решении

Фонд оформляет с женщиной документы: договор поручения, договор о предоставлении благотворительной помощи. Заключить договоры можно как физически, так и дистанционно.

Фонд предоставляет женщине платежную карточку, которой она может рассчитываться при приобретении определенного Фондом перечня товаров. Если договор заключен дистанционно, на платежной карте установят ограничения на использование средств до момента получения Фондом подписанных женщиной экземпляров документов. После этого лимит снимают.

Женщина должна использовать только безналичную форму расчетов и не может использовать банковскую карту для снятия наличных или приобретения каких-либо других товаров, не предусмотренных перечнем.

Чтобы принять участие в программе помощи, необходимо зарегистрироваться по ссылке.