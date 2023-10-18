Как безопасно помогать ВСУ, чтобы не отдать средства мошенникам: инструкция для украинцев
Во время полномасштабной войны украинцы много помогают защитникам и защитницам, а волонтеры открывают сборы на новые нужды. Однако вместе с ними активизировались и аферисты, которые охотно заработают на чем-либо.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Дія.Освіта рассказывает, как не встретить онлайн-мошенников во время войны.
Как работают мошеннические организации
Главная цель аферистов - задеть ваши эмоции и украсть ваши средства или персональные данные. Они пытаются выдать себя за известные благотворительные организации.
При этом мошенники могут собирать средства разным путем: подходить на улицы, создавать поддельные вебсайты, похожие на настоящие фонды, звонить по телефону, отправлять электронные письма, которые также могут быть фишинговыми.
Что делать, чтобы не попасть на "крючок"
- Исследуйте организации, которым вы хотели бы задонатить средства. Выберите сферу, где хотите оказать помощь и спросите знакомых, поищите в интернете организации, занимающиеся такой благотворительностью.
- Обращайте внимание на отчеты БФ. Проверенные организации всегда публикуют результаты своего сбора.
- Проверьте регистрационные документы организации, есть ли они вообще. Если нет, то напишите официальное письмо с запросом об официальной регистрации фонда.
- Проверяйте правильность адреса сайта и интерфейса. Убедитесь также, что у сайта безопасное соединение, то есть он надежен с точки зрения безопасности. Во-первых, на сайте должен быть замочек, который означает безопасное соединение, а в самом адресе - https, а не http.
- Тех людей, которые распространяют информацию о сборе, вы должны знать и быть уверенными в их репутации и надежности. Особенно это касается тех случаев, когда вы хотите лично перевести средства не организации, а волонтерам.
- Организация должна четко указывать, зачем собирают средства. Если эта информация отсутствует, вы можете написать официальное письмо с запросом.
Чего точно не стоит делать
Не поддавайтесь эмоциям. Мошенники могут публиковать фотографии или истории людей, писать эмоциональные тексты. Однако важно всегда сначала проверять, а затем эмоционально реагировать и формировать свое отношение к организации. Не позволяйте никому принуждать вас донатить деньги.
Не вводите персональные данные на веб-сайте организации. Речь идет о банковских и личных данных о вашем местоположении и фамилии. Если вы впервые используете сайт, то переводите платежи по реквизитам через банк, не давая сайту фонда свои данные, такие как номер карты или пин-коды.
Не делайте донаты наличными. Используйте перевод средств.
Не распространяйте фейковую информацию. Прежде чем распространять информацию о помощи, внимательно просмотрите публикацию, которую вы хотите распространить, и ее автора. Проверяйте ее на правдивость.
Не открывайте письма или сообщения в мессенджерах от незнакомых людей, отправляющих ссылки и просьбы перевести средства на благотворительность. Письма и сообщения могут быть фишинговыми и содержать вирусы. Иногда такие сообщения в мессенджерах могут поступать и от знакомых, чьи аккаунты взломали злоумышленники.
Раньше мы рассказывали, как аферисты обманывают украинцев, представляясь военными.
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