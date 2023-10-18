Как безопасно помогать ВСУ, чтобы не отдать средства мошенникам: инструкция для украинцев

Во время полномасштабной войны украинцы много помогают защитникам и защитницам, а волонтеры открывают сборы на новые нужды. Однако вместе с ними активизировались и аферисты, которые охотно заработают на чем-либо.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Дія.Освіта рассказывает, как не встретить онлайн-мошенников во время войны.

Как работают мошеннические организации

Главная цель аферистов - задеть ваши эмоции и украсть ваши средства или персональные данные. Они пытаются выдать себя за известные благотворительные организации.

При этом мошенники могут собирать средства разным путем: подходить на улицы, создавать поддельные вебсайты, похожие на настоящие фонды, звонить по телефону, отправлять электронные письма, которые также могут быть фишинговыми.

Что делать, чтобы не попасть на "крючок"

Исследуйте организации, которым вы хотели бы задонатить средства. Выберите сферу, где хотите оказать помощь и спросите знакомых, поищите в интернете организации, занимающиеся такой благотворительностью.

Обращайте внимание на отчеты БФ. Проверенные организации всегда публикуют результаты своего сбора.

Проверьте регистрационные документы организации, есть ли они вообще. Если нет, то напишите официальное письмо с запросом об официальной регистрации фонда.

Проверяйте правильность адреса сайта и интерфейса. Убедитесь также, что у сайта безопасное соединение, то есть он надежен с точки зрения безопасности. Во-первых, на сайте должен быть замочек, который означает безопасное соединение, а в самом адресе - https, а не http.

Тех людей, которые распространяют информацию о сборе, вы должны знать и быть уверенными в их репутации и надежности. Особенно это касается тех случаев, когда вы хотите лично перевести средства не организации, а волонтерам.

Организация должна четко указывать, зачем собирают средства. Если эта информация отсутствует, вы можете написать официальное письмо с запросом.

Чего точно не стоит делать

Не поддавайтесь эмоциям. Мошенники могут публиковать фотографии или истории людей, писать эмоциональные тексты. Однако важно всегда сначала проверять, а затем эмоционально реагировать и формировать свое отношение к организации. Не позволяйте никому принуждать вас донатить деньги.

Не вводите персональные данные на веб-сайте организации. Речь идет о банковских и личных данных о вашем местоположении и фамилии. Если вы впервые используете сайт, то переводите платежи по реквизитам через банк, не давая сайту фонда свои данные, такие как номер карты или пин-коды.

Не делайте донаты наличными. Используйте перевод средств.

Не распространяйте фейковую информацию. Прежде чем распространять информацию о помощи, внимательно просмотрите публикацию, которую вы хотите распространить, и ее автора. Проверяйте ее на правдивость.

Не открывайте письма или сообщения в мессенджерах от незнакомых людей, отправляющих ссылки и просьбы перевести средства на благотворительность. Письма и сообщения могут быть фишинговыми и содержать вирусы. Иногда такие сообщения в мессенджерах могут поступать и от знакомых, чьи аккаунты взломали злоумышленники.