Платить или нет? Это нужно знать всем украинкам перед походом к гинекологу

Что следует знать

Гинеколог - один из тех врачей, к кому можно обратиться без электронного направления. В частности - к гинекологу детского и подросткового возраста.

Консультация и осмотр гинеколога бесплатны, если заведение заключило договор с НСЗУ по пакету амбулаторной медицинской помощи. Пациентки могут выбирать, в какую именно женскую консультацию обращаться. Привязки к месту регистрации или фактического проживания отсутствуют.

Так же женщины могут выбирать, у кого и где наблюдать беременность. При выборе гинеколога местожительство или регистрация не имеет значения.

В частности, достаточно обратиться в заведение, заключившее с НСЗУ договор на ведение беременности в амбулаторных условиях.

Осмотр у гинеколога предполагает: осмотр и пальпацию молочных желез, шейки матки в зеркалах, забор мазков для онкоцитологического и бактериоскопического исследования, пробу Шиллера для выявления патологических участков шейки матки и ультразвуковое сканирование.

Какие анализы бесплатны для беременных

Анализы на такие инфекции и вирусы как - гепатит, ВИЧ, сифилис, цитомегаловирус, хламидиоз, гонорея, трихомониаз, стрептококк группы B - бесплатны и предусмотрены пакетом "Ведение беременности в амбулаторных условиях".

Это означает, что по направлению гинеколога пациентка может пройти эти и другие обследования бесплатно. Но именно в том медицинском заведении, где женщина, собственно, и наблюдает беременность.

Проведение необходимых лабораторных исследований в том же медицинском учреждении, где пациентка наблюдает за беременностью, покрывается Программой медицинских гарантий.

Если в женской консультации или другом медицинском учреждении, имеющем договор с НСЗУ по пакету "Ведение беременности в амбулаторных условиях", отказывают в бесплатных обследованиях или направляют в частную лабораторию на средства пациентки - это причина оставить жалобу.