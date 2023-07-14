Украинка отдала 2 тысячи долларов за "дорогой подарок": разоблачили хитрую схему
В Тернопольской области "богатый европеец" выманил у женщины 2 тысячи долларов. Мошенник пообещал ей прислать дорогой подарок, за который нужно оплатить "таможенный сбор".
Об этом сообщили на сайте полиции Тернопольской области.
Как мошенник обманул женщину
В социальных сетях женщина познакомилась с "иностранцем". По его словам, он живет в Европе и самостоятельно воспитывает детей, поскольку его жена умерла.
Он рассказал, что богатый и хочет сделать своей новой подруге подарок - отправить пакет с большой суммой денег, чтобы "она потратила эти средства на себя и отдых".
Женщина поверила ему и ожидала денег. Тогда к ней позвонили якобы со службы доставки и объяснили, что за посылку нужно заплатить 2 тысячи долларов таможенных пошлин.
Тогда женщина думала, что новый любимый прислал ей больше средств, то отдала за доставку все сбережения и еще и взяла кредит, однако посылки так и не дождалась. После этого она обратилась в полицию.
Правоохранители открыли производство по статье 190 УКУ - мошенничество.
"Подобная афера не нова. На самом деле мошенники действуют на территории Украины, никакого жениха из США или Европы не существует, да и посылки из-за границы транспортируются и платят другим способом", - говорят в полиции.
Популярные схемы мошенников
Во время интернет-знакомств нужно быть особенно аккуратными. Есть распространенные схемы мошенников, в которые не нужно верить.
Возникают неожиданные "проблемы"
Вы получаете письмо от мужчины, в котором он предлагает свою любовь, обещает встречу с последующим браком. У вас завязывается бурный виртуальный роман, хотя вы еще ни разу не встречался. Но вдруг у него возникают "проблемы", и он просит вас дать ему денег, чтобы ускорить долгожданную встречу.
"Очень похожи на мою жену"
Еще одним примером мошенничества может быть вдовец, увидевший в вас точную копию покойной жены или дочери.
Большой популярностью среди мошенников пользуются образы военных, летчиков, врачей и капитанов. Для женщин такой мужчина - самый честный.
"Поездка" к иностранцу
Во время переписки с иностранцами женщина может решить поехать в страну жениха, чтобы встретиться с ним. Мужчина рекомендует ей воспользоваться услугами туристического агентства, предлагающего очень хорошие условия для организации поездки. Когда учреждение получает деньги за тур, и агентство, и мужчина исчезают.
Ранее мы сообщали, что мошенники обчистили счета украинцев на 17 миллионов гривен.
Также мы писали, что мошенники под видом "волонтеров" известного фонда кидают воинов ВСУ на деньги.