"Россия победит": украинка похвасталась российским паспортом, но быстро извинилась (видео)

Украинка сняла трансляцию во время распития спиртных напитков и напевая российский трек.

"Я - реалист. Я думаю, если Путин захочет быть здесь, то он будет здесь. Они думают, что Украина победит. Я не думаю так. Россия победит. Слава Богу, что у меня есть паспорт российский. У меня есть паспорт российский, мне пох*й", - сказала девушка.

Затем она заявила, что имеет украинское гражданство, но добавила, что ее родители и дедушка - россияне. Поэтому получить паспорт страны-оккупанта она может в любой момент.

Однако свое мнение она быстро изменила, когда ее прямой эфир стал популярен в интернете. Через несколько часов она записала видеообращение с извинениями.

Она сказала, что ситуация получилась "очень нехорошая".

"Очень не хорошо получилось, я это понимаю. С начала войны я обеими руками за Украину, я донатила и Лачену, и Притуле, помогала всеми способами и возможностями ВСУ. Достаточно неприятная ситуация получилась", - заявила она.

Также она сказала, что якобы не выступала за Россию, а лишь поддержала блоггершу, которая недавно выложила "похожее видео". В частности ее пророссийские заявления якобы вырезали из контекста. Однако ей досадно за то, что она сказала.