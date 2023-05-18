Украинка поднялась на Эверест всего через месяц после покорения смертоносной Аннапурны

Покорять Эверест Анна отправилась в составе команды Elite Exped, а руководил группой известный непалец Нирмал Пурджи.

Альпинисты поднимались по стандартному маршруту с Непальской стороны, с помощью шерп и кислородных баллонов.

Так выглядит стандартный маршрут на Эверест (фото: 4sport.ua)

В этом восхождении Анна Гуту, уроженка Одесской области, была зарегистрирована как гражданка США.

На высочайшую точку 8848-ми метровой горы она поднялась 17 мая. Таким образом Анна стала восьмой женщиной из Украины на Эвересте.

Между тем в карьере альпинистки это стала уже третья гора-"восьмитысячник".

Анна Гуту (фото: instagram.com/anyatraveler)

Так, прошлой осенью Гуту совершила восхождение на Манаслу (8163 м), на которой она стала первой украинкой, а 18 апреля этого года стала первой украинкой на Аннапурне I (8091 м). Все - в Гималаях.

Кстати, Аннапурна считается одной из самых опасных, и уровень смертности среди альпинистов за все годы восхождений на гору достигает около 22%.

Анна Гуту в административном районе Мананг в Непале (фото: instagram.com/anyatraveler)

Вот как описывала Анна в Instagram свою экспедицию месяц назад:

"Почему я решил подняться на 10-ю по высоте и одну из самых смертоносных гор на Земле? Является ли ответ, чтобы достичь высших высот на Земле? Или скалолазание - это просто способ увидеть, как далеко вы можете зайти? Или это только потому что? Аннапурна испытала мою "сущность". Выявила все лучшее и худшее. Эта гора совершенно неумолима, безлична и не подчиняется никакому высшему авторитету", - написала альпинистка.

Анна Гуту на Аннапурне I (фото: instagram.com/anyatraveler)

Гуту добавила, что при восхождении на Аннапурну I у нее "была тысяча причин, чтобы остановиться, и лишь несколько причин, чтобы двигаться дальше".

Восхождение на Аннапурну I (фото: instagram.com/anyatraveler)

"И это были личные и уникальные причины, которые поддерживали меня. Всем, кто не лезет. Пожалуйста, примите мою любовь к альпинизму. Пожалуйста, знайте, что это то, что делает меня живой, это топливо, которое движет мной на индивидуальном уровне", - говорится в публикации.

Видео: экспедиция на Аннапурну

А уже после апрельской экспедиции Анна совершила очередное успешное восхождение - на этот раз на самую вершину мира, гору Эверест.

Анна на горном базовом лагере Эвереста (фото: instagram.com/anyatraveler)

Покорение Эвереста (фото: instagram.com/stories/anyatraveler)