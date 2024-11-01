Украинка с самым большим бюстом рассекретила вес и призналась, думала ли об уменьшении груди

Блогер и модель Мила Кузнецова, которая носит титул женщины с самым большим в Украине бюстом, откровенно рассказала о комплексах. Оказалось, она даже мечтала стать "обычной", чтобы не привлекать внимание людей.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Кузнецова рассказала в интервью "Гострий перець", уже вышедшее на YouTube-канале OBOZ.LIFE.

"Я понимаю, что я многим нравлюсь. Но есть люди, которым я не нравлюсь, которых я злю. Потому что я не такая как все. Я пышечка, у меня почти 100 килограммов. Немного меньше, ладно", - заявила Мила.

"И я могу одеваться так, как мне нравится. Я могу надеть декольте, короткую юбку, джинсы. Я не надеваю какой-то мешок, чтобы меня не видели, чтобы быть какой-то серой мышкой", - добавила она.

Мила Кузнецова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Также Кузнецова рассказала, что в школьные годы ей было тяжело себя воспринимать. Она хотела быть похожей на других. И уже тогда Мила мечтала о том, чтобы ее бюст уменьшился.

Девушка хотела не выделяться, не привлекать внимание. Однако потом ей удалось победить комплексы. После этого об уменьшении груди Кузнецова не думала.

Модель с самым большим размером груди в Украине (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

"Все мои комплексы там остались, где-то в школе. Я начала учиться дальше и я поняла, что декольте, коротенькая юбочка, это не минус. Это большой плюс. Я была поражена тем, что я нравлюсь мужчинам. Нравлюсь мужчинам, которые мне нравятся!" - рассказала Мила.

Кто такая Мила Кузнецова

Звезде 36 лет, она активно ведет соцсети и уже стала известной как блогерша. Мила не скрывает, что у нее большие формы. Более того, сейчас она гордится своим бюстом.

В 2020 году Кузнецова стала рекордсменкой Украины . Она - главный лидер в категории "Самая большая натуральная грудь".

"Девушки плохо часто реагируют на грудь. Называют футбольными мячами. И всякое "хахаха". Меня оскорбляет "силиконовая". Люди просто не верят, что такая грудь может быть натуральной", - рассказывала Мила.