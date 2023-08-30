В Украине построят дом для семей с тяжелобольными детьми: что известно

Что известно о строительстве

Этот дом построят при НДСЛ "Охматдит". Он будет иметь 5 этажей, общей площадью 3500 кв. м, и будет содержать 50 комнат. В нем семьи смогут проживать вместе с тяжелобольными детьми в комфортабельных условиях.

Сооружение построят с учетом принципов инклюзивных потребностей маломобильных групп населения. Будут использованы современные энергоэффективные инженерные решения и экологически чистые материалы. Также программа позволит обеспечить предоставление немедицинских услуг семьям, в частности, психо-социальную помощь.

"Такая программа очень нужна таким семьям, как семья Богдана Султанова из Донецкой области, которая жила в 30 км от Бахмута. У мальчика серьезный диагноз: ДЦП, спастический парапарез нижних конечностей и тугоухость 4 степени. Еще у него из детсада есть страх, что его оставят, поэтому мама и папа всегда с ним. Богдан показывает хорошие результаты, и ему важно не прекращать прохождение реабилитации. Ведь в случае значительного улучшения удастся обойтись без тяжелой операции", - пишет Ляшко.

Так будет выглядеть первый в Украине Дом Рональда МакДональда (фото: facebook.com/viktor.liashko)

Что такое Дом Рональда МакДональда

Во всем мире фонд "Дом Рональда МакДональда" создает и поддерживает программы, улучшающие здоровье и благополучие детей.

"Это тот пример успешного объединения усилий государства, международных негосударственных организаций, частного сектора и гражданского общества, в котором нуждается Украина. Для детей очень важно, чтобы близкие были рядом. Особенно в то время, когда они вынуждены бороться с тяжелыми болезнями", - добавляет руководитель Минздрава.

НДСЛ "Охматдит" является крупнейшей детской больницей в Украине. Дом позволит 2600 детям и их семьям быть вместе во время прохождения лечения.

"Даже в условиях полномасштабной войны "Охматдит" продолжает оказывать современную качественную медицинскую помощь пациентам, постоянно работая над усовершенствованием стандартов и условий лечения", - говорит Ляшко.