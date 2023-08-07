Фармкомпания "Здоровье" передала рентгенологической клинике оборудование для реабилитации военных

Фармацевтическая компания "Здоровье" передала рентгенологической клинике одного из медицинских учреждений в Харьковской области рентгенографическую систему UNIVERSAL X URS. В этом лечебном заведении реабилитацию и восстановление проходят раненые бойцы ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Рентгенографическая система производится в Испании. Она совмещает в себе современные технологии высокочастотных рентгеновских излучателей и управляемого процессора. Архитектура системы позволяет работать одновременно с двумя пациентами.

Также компания постоянно передает медикаменты разным заведениям Украины, где лечатся военные.

Так, оказана гуманитарная помощь городской клинической больнице №17, городской клинической больнице №25, воинской части 3306, воинской части А0409, управлению станции скорой медицинской помощи.

Кроме того, с начала войны была оказана благотворительная помощь лекарственными средствами на сумму более 25 млн грн.

Руководство и сотрудники компании поставляли аптечки первой помощи для пожилых людей, детей и женщин в бомбоубежища на станциях метрополитена.

З время введения военного положения предприятия группы неоднократно передавали лекарственные средства в Главное управление Министерства внутренних дел Харьковской области, специальные подразделения полиции, КП "Харьковские тепловые сети" и другие коммунальные предприятия.

В июне 2023 года помощь направили в клинические больницы №27 и №13 и Национальный институт терапии им. Л. Т. Малой НАМНУ в Харькове, а также в Запорожскую областную клиническую больницу. Необходимые медпрепараты получили Институт кардиологии, клинической и регенеративной медицины им. Академика М. Д. Стражеско НАМНУ, Киевская клиническая больница на железнодорожном транспорте №2, Министерство обороны Украины, воинские части.

Кроме медицинской помощи, за полгода фармкомпания "Здоровье" приобрела для армии более 60 квадрокоптеров , часть из которых оснащена тепловизорами. Большую партию из этих дронов передали Государственной пограничной службе Украины, чтобы усилить защиту наших рубежей.

"Наши защитники сегодня борются за будущее каждого из нас. Ценой своих жизней они по сантиметру отвоевывают родную землю. Наша обязанность помогать им в этом и обеспечивать необходимым. Как фармацевтическая компания приобщаемся к лечению и реабилитации раненых. Ответственный бизнес стал надежной опорой для государства и военных в этой войне, - подчеркивает председатель наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье" Александр Доровской.

Напомним, в 2023 году, 3 компании группы "Здоровье" в очной форме прошли инспектирование Гослекслужбой Украины и были рекомендованы к получению сертификата GMP.