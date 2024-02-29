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В Украине снова начал дешеветь популярный овощ: цена на 72% ниже, чем в прошлом году

Фото: В Украине подешевела морковь (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На этой неделе на украинском рынке корнеплодов наблюдалось снижение цен на морковь, что было вызвано началом интенсивных продаж запасов данной продукции из хранилищ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Почему морковь дешевеет

Украинские фермеры предлагают морковь к продаже в среднем на 14% дешевле по сравнению с концом предыдущей недели. Цены на отгрузку этой продукции сейчас колеблются в пределах 7-10 грн/кг ($0,18-0,26/кг).

Производители утверждают, что увеличение предложения моркови среднего и низкого качества оказывает негативное влияние на цены. В связи с мягкой зимой, качество продукции в необорудованных хранилищах быстро ухудшается, что приводит к распродаже запасов фермеров.

В то же время участники рынка указывают, что владельцы качественной моркови, не имеющие проблем с хранением, предпочитают приостановить продажи.

Важно отметить, что в настоящее время цены на морковь в Украине уже в среднем на 72% ниже, чем в конце февраля 2023 года. Большинство участников рынка не исключают возможности дальнейшего снижения цен, связанных с низкой торговой активностью в этом сегменте.

Сколько сейчас стоит морковь

Цена моркови в украинских супермаркетах стартует от 10 гривен за килограмм. Такая цена на овощи предлагается в сети Varus.

Цена моркови в Украине (Скриншот)

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Цены в Украинеморковь