В Украине снизилась цена на вкусную сезонную ягоду: сколько стоит

В Украине с конца прошлой рабочей недели подешевела голубика. Стоимость в среднем снизилась на 20%.

Какие цены

Сейчас ягоду фермеры продают по 80-150 грн/кг, в то время как еще неделей раньше они не согласны были отгружать голубику дешевле 100 грн/кг.

По словам аналитиков, снижение цен в этом сегменте провоцирует сразу ряд факторов.

В частности, предложение на рынке сейчас увеличилось, поскольку большинство фермеров приступили к массовым сборам урожая. Специалисты говорят, что производство голубики в Украине в этом году заметно выросло. Все потому, что новые плантации, заложенные ранее, в этом сезоне вступают в плодоношение.

Кроме того, давление на цены оказывает присутствие на рынке больших объемов относительно недорогих сезонных фруктов и ягод.

К тому же сейчас голубика в Украине уже стоит в среднем на 10% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

При этом украинские фермеры не исключают, что вынуждены будут и дальше снижать цены, если спрос в данном сегменте останется не высоким.

Что с ценами в супермаркетах

В украинском супермаркете Varus цена на голубику достаточно высока. Ее можно купить по 199,90 грн/кг.

Цена на голубику в Varus (скриншот)

В популярном украинском супермаркете Сільпо со скидкой голубика стоит 67,99 грн за 250 г.

Цена на голубику в Сільпо (скриншот)

Цена на голубику в супермаркете Megamarket составляет 49,90 за 125 г.

Цена на голубику в Megamarket (скриншот)