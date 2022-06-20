Як не отруїтися шаурмою у спеку: у Києві вже є перші жертви

Шаурма щорічно стає причиною отруєння багатьох людей. Цю популярну вуличну їжу продають у багатьох точках і влітку її вживати дуже небезпечно. У Києві зафіксували вже перші випадки отруєння.

Як не отруїтися шаурмою і на що потрібно звертати увагу - читайте в матеріалі нижче.

За даними Держспоживслужби, у Києві 19 червня було зареєстровано 20 випадків гострої кишкової інфекції. У одного потерпілого виявили Salmonella Enteritidis.

Виявилося, що всі постраждалі поласували шаурмою в Дарницькому районі. У зазначеній точці продукти зберігалися і готувалися в антисанітарних умовах.

Як не отруїтися шаурмою влітку

Визначити на смак неякісні або заражені продукти найчастіше неможливо. Зазвичай людина купує соковиту і гарячу шаурму, з приємним запахом і швидко її з'їдає. А до вечора або на наступний ранок з'являються симптоми отруєння.

Але є кілька факторів, які можуть вказувати на те, що в даній точці готують якісну їжу:

1. Зверніть увагу на торгову точку - якщо це МАФ, який з'явився буквально вчора, то не варто там купувати їжу.

2. Всі інгредієнти зберігаються тільки в холодильнику - овочі, м'ясо, соуси. Якщо соуси стоять на спеці весь день - цього буде достатньо для отруєння.

3. У кіоску повинна бути проточна вода, а у кухаря - спеціальна Уніформа, рукавички, волосся зібране під шапочкою.

4. А ще у продавця і кухаря повинна бути обов'язково медична книжка.

5. У покупця повинні бути чисті руки перед вживанням їжі, бо і цей фактор має важливу роль.

Але і це - не гарантія. Річ у тому, що під впливом високої температури всі інгредієнти дуже швидко псуються, а значить - утворюється ідеальне середовище для швидкого розмноження бактерій. А ще у вуличній їжі влітку часто буває сальмонела.

І тому найкращий спосіб уберегти себе від отруєння - не ризикувати. Якщо дуже хочеться поласувати шаурмою - зробіть її вдома самостійно.

Перші симптоми отруєння:

Нудота

Блювота

Діарея

Підвищення температури

Головний біль

Біль у животі

При появі цих симптомів потрібно негайно звернутися до лікаря, пройти обстеження та отримати лікування.