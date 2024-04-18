В Украине значительно выросли выплаты на детей: кому повысили и на сколько
С начала апреля 2024 года правительство Украины расширило государственную социальную поддержку для детей, потерявших родителей-добровольцев.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Министерство социальной политики.
Какие теперь выплаты на детей в Украине
Теперь выплаты составляют 7800 гривен на каждого несовершеннолетнего ребенка и 6100 гривен на каждого ребенка в семьях с двумя или более детьми.
С начала марта 2024 года были введены увеличенные суммы целевой поддержки для определенных групп детей. Это касается детей, чьи родители не имели возможности присоединиться к Добровольческим формированиям территориальных общин (ДФТО) по разным причинам.
Согласно обновленным правилам, эти дети будут теперь получать повышенные выплаты государственной социальной помощи.
Согласно новым нормам, начиная с 1 апреля 2024 года размер этого пособия составляет:
- 7800 гривен на каждого несовершеннолетнего ребенка.
- 6100 гривен на каждого ребенка в семье, если есть двое и больше детей.
Ежемесячные выплаты будут производиться автоматически без необходимости подачи дополнительных заявлений или документов.
Напомним, что дети погибших добровольцев имеют право на получение пенсии в случае потери кормильца, если у папы или матери было необходимое количество страхового стажа.
Если же страхового стажа к моменту гибели было недостаточно, ребенку начисляется государственная социальная помощь.
Кстати, в Украине оставили без выплат некоторых пенсионеров.
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