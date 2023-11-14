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В Украине изменится дизайн двух монет из-за массовых жалоб людей: что известно

В Украине изменят дизайн двух монет (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине планируют изменить дизайн двух монет из-за многочисленных жалоб на то, что их трудно различить. Речь идет о монетах номиналом 1 и 2 гривны. Процесс замены планировался еще до войны и пришлось поставить работу на паузу.

Что будет с дизайном этих монет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью замглавы НБУ Алексея Шабана для The Page.

По словам Шабана, подготовку к редизайну Нацбанк начал в 2021 году после жалоб украинцев на сильное сходство этих монет. Он отметил, что дизайн будет изменен, но после стабилизации ситуации в стране.

"В 2021 году НБУ отозвался на такие жалобы украинцев, мы начали готовиться к изменениям: сформировали рабочую группу, провели фокус-группы, начали обсуждение возможных изменений дизайна одной из этих монет. Из-за полномасштабной войны в феврале прошлого года эту работу поставили на паузу, но после стабилизации ситуации в стране мы вернемся к ней", - рассказал замглавы НБУ.

Монеты номиналом 1 и 2 гривны (фото: НБУ)

Он добавил, что обновление дизайна банкнот и монет – это постоянный процесс для всех банков. Такие изменения производятся в среднем раз в 7-10 лет, прежде всего для защищенности наличных денег.

"Добавлю, что, по нашему мнению, будущие изменения дизайна должны проводиться в диалоге с общественным обществом", - подчеркнул Шабан.

Напомним, что монеты номиналом 1 и 2 гривны НБУ ввел в обращение в конце 2018 года. С сентября 2019 г. было разрешено банкам округлять суммы кассовых операций с началом кампании изъятия из оборота мелких монет.

На дизайн монет номиналом 1 и 2 гривны украинцы стали жаловаться почти сразу, потому что оказалось, что эти монеты очень сходные снаружи, а их размер отличается очень мало.

Раньше мы писали о том, как выглядит 1 гривна, за которую коллекционеры готовы отдать 4 тысячи долларов.

А еще рассказывали, что в Украине появилась новая монета номиналом в 10 гривен.

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