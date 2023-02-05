В Украине изменились выплаты военным: кто сейчас получает свыше 100 тысяч гривен

Выплаты военным в зоне боевых действий

С 1 февраля оклад для военных в зоне боевых действий, который был установлен в размере 100 тысяч гривен, не изменится. Но размер ежемесячного денежного вознаграждения военнослужащих увеличится на 50%.

"То есть, если военнослужащий получал 13 тысяч гривен, минимальное денежное довольствие в прошлом году, то с 1 февраля такой военнослужащий будет получать минимальное денежное довольствие в размере 20 тысяч гривен. На "передней" линии военнослужащий минимальное денежное довольствие в 20 тысяч гривен будет получать с дополнительной наградой в 100 тысяч гривен - то есть, 120 тысяч гривен в месяц", - пояснил Рогаль.

Кто получает 100 тысяч ежемесячно

Все военнослужащие, которые участвуют в боевых действиях на линии столкновения, получают 100 тысяч гривен ежемесячно. Также такую сумму будут получать за выполнение боевых задач:

Военнослужащие ракетных войск и артиллерии

Летчики во время выполнения полетов в районах ведения боевых действий

Моряки

Военные медики (в 2023 году их выделили в отдельную категорию военнослужащих, у которых будет вознаграждение в размере 100 тысяч гривен).

Зенитно-ракетные войска и противовоздушные войска, выполняющие задачи в районе проведения боевых действий.

Кроме того, 100 тысяч гривен ежемесячно будут получать военнослужащие, которые находились в зоне боевых действий и получили травму.

"За все время лечения военнослужащий, который получил ранение, контузию или травму, связанную с защитой Родины, он получит вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. Также такое вознаграждение сохраняется во время отпуска после лечения, если ранение было тяжелым. Степень тяжести лечения определяют военные врачебные комиссии", - добавил полковник.

Кто будет получать 30 тысяч гривен

Все военнослужащие, которые входят в состав групп Сил обороны Украины и выполняющие боевые или специальные задания согласно боевым приказам или распоряжениям командиров воинских частей, будут ежемесячно получать 30 тысяч гривен.

Такую же сумму будут получать военнослужащие, выполняющие задачи всестороннего обеспечения групп Сил обороны, а также военнослужащие, которые находятся в подразделениях в составе резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. 30 тысяч гривен будут выплачиваться только в период выполнения специальных боевых задач.

Кто будет получать менее 30 тысяч гривен

По словам полковника, меньшее денежное обеспечение будет выплачиваться военным, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях, которые не входят в состав групп Сил обороны или резерва Главнокомандующего и находятся за пределами районов ведения боевых действий.

То есть, меньший оклад будет у военнослужащих в учебных центрах, органах военного управления, тыловых базах и так далее.

Минимальное денежное обеспечение

Для ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ - минимальный уровень составит 20 100 гривен

Рядовые и начальственный состав ГСЧС и Нацполиция - не менее 17 000 гривен