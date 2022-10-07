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В Украине изменились цены на макароны и крупы: сколько они сейчас стоят

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Пятница 07 октября 2022 11:19
В Украине изменились цены на макароны и крупы: сколько они сейчас стоят Фото: Цены на макароны и крупы поменялись (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последнее время изменились цены на крупы и макароны.

Какие сейчас цены на популярные продукты рассказали на портале Минфин.

Что подешевело за месяц

На момент 6 октября, средняя стоимость макарон снизилась на несколько копеек – с 28,41 грн/кг до 28,15 грн/кг.

Пшено также подешевело – с 30,87 грн/кг до 30,19 грн/кг. Такая цена на него в Мегамаркете. За 900 грамм такого же пшена в супермаркете Varus придется отдать 19,90 грн/кг, в прошлом месяце оно продавалось дороже – 20,80 грн/кг.

Тем временем длинный рис подешевел с 70,57 грн/кг до 66,60 грн/кг.

В Украине изменились цены на макароны и крупы: сколько они сейчас стоят

Цены на крупы в Украине (фото: minfin.com.ua)

Что подорожало за месяц

А вот пропаренный рис подорожал с 72,24 грн/кг до 72,80 грн/кг, а круглый по цене с 74,97 грн/кг до 78,12 грн/кг.

Цены на гречку остаются стабильными

Интересно, что цены на гречку пока остаются стабильными. В некоторых торговых точках килограмм (супермаркет Wellmart) крупы можно купить по 71 гривен, в "Сильпо" крупа стоит 67.99 гривен.

Как мы ранее писали, в Украине цена на яйца взлетела до небес.

А также мы сообщали о том, что в Украине начали опускаться цены на гречку.

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Цены на продукты