В Украине изменились правила проверки водителей на состояние алкогольного опьянения: что нового появилось

Для украинских водителей изменились правила проверки алкоголя в крови. Изменения касаются самой процедуры, а не допустимой нормы промилле.

Об этом пишет издание для автомобилистов Avtosota.

Как было раньше

Правоохранители останавливали авто, водителя которого хотели проверить. На месте остановки осмотр производится с обязательной видеофиксацией. Если такая видеофиксация невозможна, то обязательно присутствие двух свидетелей.

Их присутствие обеспечивает инспектор, а не водитель. Состояние алкогольного опьянение считается подтвержденным, если цифровой показатель более 0,2 промилле.

Что изменилось теперь

Теперь не нужно два свидетеля для проведения проверки на количество алкоголя в крови. Зато достаточным доказательством станет видеозапись из нагрудной камеры полицейского.

Такие изменения ввели в связи с тем, что не всегда есть возможность найти двух свидетелей. Особенно, если проверку проводят на участке дороги с интенсивным движением или в ночное время.

Нововведение также отмечает важность обеспечения полицейских специализированным техническим оборудованием, которое позволит им фиксировать видеодоказательства при различных погодных условиях и в любое время суток.

Как должны проводить осмотр и тестирование

Проверку состояния алкогольного опьянения должны проводить с помощью специальных технических средств, имеющих соответствующие документы. Если у инспектора нет их с собой, это означает, что проверку проводить нельзя.

Однако предъявлять эти документы инспектор должен только по требованию водителя. Если такого не было, со стороны правоохранителя нарушений не будет.

Состояние алкогольного опьянения подтверждено, если алкотестер показал более 0,2 промилле.

Если водителя доставили в больницу, то его осмотр должен быть осуществлен не позднее чем после двух часов его пребывания. Если этого не соблюсти, обзор не будет действительным.

Кроме того, полицейский должен составить акт осмотра в двух экземплярах, один из которых выдают водителю. Без актов осмотр также считается недействительным.