В Украине появились первые автошколы для людей с инвалидностью: как и где они уже работают

В Украине начали работу первые инклюзивные автошколы. Пока проект запустили в пяти городах Украины, но планируют расширять.

Об этом идет речь на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Кто может прийти на обучение

На обучение в инклюзивных автошколах приглашают людей с инвалидностью, желающих получить водительское удостоверение категории В, и которые нуждаются в обучении или переобучении на автомобиле с ручным управлением.

Сейчас "учебный год" стартовал, и теоретические и практические курсы в адаптированных автошколах проходят первые 22 ученика. Кстати, один из них уже даже получил водительское удостоверение.

В каких городах открыли новые школы

Пока в Украине появилось только пять автошкол для людей с инвалидностью. Они размещены на базе учебных заведений системы МВД в:

Киеве

Днепре

Львове

Кропивницком

Каменце-Подольском

"Мы хотим помочь социализироваться нашим защитникам и защитницам, а также охватить тех людей, которые получили инвалидность еще до войны и уже давно намерены стать водителями", - рассказывает о проекте заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

Целью открытия инклюзивных школ является социализация украинских военных (иллюстративное фото: Freepik)

Какие услуги оказывают в школах

Ученики могут рассчитывать на те же услуги, что и в обычных автошколах. Среди них:

теоретическая подготовка и предоставление практических навыков управления транспортным средством с ручным управлением

сдача экзаменов по теоретической подготовке и практическому управлению автомобилем с ручным управлением

получение водительского удостоверения в одном из территориальных сервисных центров МВД, территориально приближенном к учебному заведению, в котором пройден теоретический курс обучения

предоставление практических навыков управления автомобилем с ручным управлением лицам, уже имеющим удостоверение на право управления транспортным средством

При этом ученики могут учиться по индивидуальному графику в удобное для них время.

Длительность обучения 11 недель, а стоимость составляет 9 000 гривен.

Как поступить в инклюзивную школу

Для того чтобы получить права, нужно пройти шесть этапов: