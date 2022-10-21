Какой кефир лучше никогда не покупать, и кому он строго противопоказан

Кефир - это очень полезный продукт, благодаря содержанию там пробиотиков и витаминов. Но нужно знать основные правила, чтобы купить правильный продукт, приносящий пользу, а не вред.

На что нужно обратить внимание при покупке кефира, и кому он категорически противопоказан, рассказала диетолог Светлана Фус.

Почему нужно включать кефир в ваш рацион?

способствует восстановлению баланса кишечной микрофлоры, особенно после курса лечения антибиотиками, ⁣⁣⠀

содержит пробиотики, подавляющие рост вредных бактерий в кишечнике,⁣⁣⠀

богат витаминами А, B2, В12, C, РР, минералами, ферментами и аминокислотами,⁣⁣⠀

повышает иммунные функции организма,⁣⁣⠀

помогает в лечении псориаза, экземы, аутоиммунных и аллергических заболеваний, благотворно влияет на кишечную микрофлору, ⁣⁣⠀

богат легкоусвояемым кальцием и белком,⁣⁣⠀

подходит для людей с легкой формой непереносимости лактозы. В более тяжелых случаях рекомендуется употреблять молочные продукты без лактозы.

Какой кефир лучше не покупать

Не покупайте сладкий кефир и со вкусом фруктов. Выбирайте только натуральный! Лучше приобрести натуральный напиток и дома добавить к нему свежие или замороженные фрукты и ягоды.



Не покупайте обезжиренный продукт! Берите с нормальным содержанием жира 3,2%. Помните: кефир, не содержащий жиров, лишен ценных растворимых в них витаминов, таких как A и D.⁣⁣⠀



Плотность не имеет значения при выборе продукта. Густой он или жидкий – это не влияет на питательную ценность и на содержание полезных бактерий.



Выбирая густой продукт, проверьте, нет ли в его составе искусственных загустителей, стабилизаторов и крахмала.

Смотрите на сроки хранения всегда! Это основной индикатор натуральности продукта. Выбирайте тот кефир, который имеет срок годности от 36 часов до 15 суток. В таком продукте больше полезных бактерий.

Кому нельзя пить кефир

Кефир, как и желудочный сок, имеют низкое значение рН. Если вы не употребляли другой пищи и выпили кефир, "голодный" желудок еще больше продуцирует сока и вредит своей собственной слизистой. Поэтому худеть на кефирной диете или делать разгрузочные дни на кефире не стоит.



Кефир противопоказан тем, у кого повышена кислотность желудочного сока при гиперацидном гастрите.

Его не рекомендуют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при панкреатите.

Помните, что для взрослого человека потребление кефира – 200-250 мл в сутки вполне достаточно.