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В Украине продлили базовую подготовку военных: что говорят в ТЦК

Украина, Среда 13 ноября 2024 14:21
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В Украине продлили базовую подготовку военных: что говорят в ТЦК Фото: Базовая подготовка военных продлена до 45 дней (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Направленные в учебные центры военнообязанные будут проходить 45 дней подготовки. Это касается и тех, кого мобилизовали после 1 ноября.

Об этом заявил на брифинге спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Так, в Украине увеличили продолжительность базовой подготовки военных с 30 дней до полутора месяцев. Программа предусматривает расширенное обучение по огневой подготовке, домедицинской помощи и другим дисциплинам.

По словам Истомина, это будет более качественная подготовка. В частности, не только для новобранцев, но и для тех, кто служит по контракту.

"Каждый гражданин Украины, мужского пола по крайней мере, в условиях полномасштабной российской войны против Украины, в условиях, когда Россия ведет войну на уничтожение, а мы, в свою очередь, ведем войну за выживание, должен быть готов встать на защиту родины", - заявил Истомин.

Новую программу подготовки увеличили на 78 часов. Раньше занятий по огневой подготовке было 8, а теперь их будет 13. Одним из новых элементов курса является стрельба в дуэли. Этот элемент был введен для того, чтобы преодолеть страх стрелять во врага. А также для того, чтобы прицельно и вблизи видеть цель.

Кроме того, дополнительные практики включают в себя тактическую подготовку, военную топографию и технологии войны. А еще использование коллективного оружия, навыки противодействия беспилотникам и РЭБ.

Раньше мы писали, почему ТЦК могут выдать повестку в общественном месте. В случае проверки документов, когда выявляются нарушения военного учета или разногласия между имеющимися документами и данными системы "Оберег", гражданам предлагают явиться в районный ТЦК и СП.

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ТЦК Мобилизация в Украине
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