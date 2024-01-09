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В Украине зафиксировали столбняк. Вот что вам нужно знать об этой болезни

Украина, Вторник 09 января 2024 09:55
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В Украине зафиксировали столбняк. Вот что вам нужно знать об этой болезни Как распознать столбняк (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В Черновицкой области госпитализировали мужчину с подозрением на столбняк. Это опасное инфекционное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям и даже смерти.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Минздрава в Facebook рассказывает, как распознать столбняк вовремя.

Как передается столбняк

Столбняк - это инфекционное заболевание. Оно не передается от человека к человеку. Однако заразиться им можно вследствие травм, когда повреждены кожа и слизистые. Так в рану попадают споры возбудителя заболевания.

Первые симптомы столбняка могут появиться в течение 3-21 дня после инфицирования. Они возникают в виде мышечных спазмов.

То есть инфицированному человеку становится труднее проглатывать, развивается головная боль, лихорадка и чрезмерное потоотделение.

Если вы заподозрили у себя столбняк, тогда немедленно обратитесь к врачу, ведь риски смерти от столбняка составляют от 10% до 70% вероятности.

В Украине зафиксировали столбняк. Вот что вам нужно знать об этой болезни

Как защититься от столбняка

Единственный надежный способ защититься от столбняка - это вакцинация. В Украине такая вакцина бесплатная для пациента.

Комбинированную прививку против столбняка, дифтерии и коклюша осуществляют:

  • в 2, 4, 6 и 18 месяцев
  • затем проводят ревакцинацию в 6 лет и 16 лет
  • с 26 лет - плановая ревакцинация для взрослых каждые 10 лет

Важно знать, что за 11 месяцев 2023 года было зарегистрировано шесть случаев столбняка в Украине: в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской и Черкасской областях.

Раньше мы рассказывали, как выявить дифтерию во избежание осложнений.

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правець Министерство здравоохранения Украины