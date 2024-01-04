В Киевской области женщина умерла от дифтерии. Как распознать эту болезнь и защитить себя
В Киевской области 73-летняя женщина скончалась от дифтерии. Это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем или через предметы быта. Дифтерия может приводить к очень серьезным осложнениям и летальному исходу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Центр общественного здоровья.
Симптомы дифтерии
Источником инфекции является больной человек или носитель дифтерийной палочки Corynebacterium diphtheriae.
Инкубационный период заболевания длится от 3 до 10 дней. Течение болезни у каждого человека может быть разным и зависит от многих факторов.
Среди наиболее распространенных проявлений болезни:
- боль в горле
- повышенная температура, лихорадка
- отек слизистой ротоглотки
- налет на миндалинах серого цвета, осиплость голоса
- отек шеи
- увеличение шейных, подчелюстных лимфатических узлов
Инфекция может вызвать следующие осложнения:
- блокирование дыхательных путей
- инфекционно-токсический шок
- повреждение сердечной мышцы
- поражение нервной системы
- нефрозонефрит
- легочную инфекцию
Как можно предупредить недуг
Известно, что у умершей женщины отсутствовали прививки. Однако вакцинацию должны получать как взрослые, так и дети каждые 10 лет.
Вакцина против дифтерии АДП-м содержит также противостолбнячный компонент. Прививки бесплатные. Обратитесь к вашему семейному врачу, проверьте свой вакцинальный статус и при необходимости вакцинируйтесь.
Дети должны получить 6 прививок от дифтерии:
- в первые 2, 4, 6, 18 месяцев жизни
- в 6 лет
- в 14 лет
Вакцинация не гарантирует защиты от инфицирования и заболевания, но у тех, кто правильно привит, недуг будет гораздо более легко протекать.
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