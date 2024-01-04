В Киевской области женщина умерла от дифтерии. Как распознать эту болезнь и защитить себя

В Киевской области 73-летняя женщина скончалась от дифтерии. Это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем или через предметы быта. Дифтерия может приводить к очень серьезным осложнениям и летальному исходу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Центр общественного здоровья.

Симптомы дифтерии

Источником инфекции является больной человек или носитель дифтерийной палочки Corynebacterium diphtheriae.

Инкубационный период заболевания длится от 3 до 10 дней. Течение болезни у каждого человека может быть разным и зависит от многих факторов.

Среди наиболее распространенных проявлений болезни:

боль в горле

повышенная температура, лихорадка

отек слизистой ротоглотки

налет на миндалинах серого цвета, осиплость голоса

отек шеи

увеличение шейных, подчелюстных лимфатических узлов

Инфекция может вызвать следующие осложнения:

блокирование дыхательных путей

инфекционно-токсический шок

повреждение сердечной мышцы

поражение нервной системы

нефрозонефрит

легочную инфекцию

Как можно предупредить недуг

Известно, что у умершей женщины отсутствовали прививки. Однако вакцинацию должны получать как взрослые, так и дети каждые 10 лет.

Вакцина против дифтерии АДП-м содержит также противостолбнячный компонент. Прививки бесплатные. Обратитесь к вашему семейному врачу, проверьте свой вакцинальный статус и при необходимости вакцинируйтесь.

Дети должны получить 6 прививок от дифтерии:

в первые 2, 4, 6, 18 месяцев жизни

в 6 лет

в 14 лет

Вакцинация не гарантирует защиты от инфицирования и заболевания, но у тех, кто правильно привит, недуг будет гораздо более легко протекать.