У COVID появились новые неожиданные симптомы, которые до этого не проявлялись

В последние месяцы растет число случаев заражения новым штаммом коронавируса под названием JN.1. У него появились новые и неожиданные симптомы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Express.

Что известно о новом штамме COVID

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, новый вариант зарекомендовал себя как наиболее распространенный штамм вируса, распространяющийся по США.

Кроме того, случаи JN.1 также растут в Великобритании, а также в Китае и Индии. Хотя в настоящее время неясно, вызывают ли инфекции JN.1 симптомы, отличные от других вариантов, CDC пояснил, что признаки вируса и их серьезность обычно больше зависят от иммунитета человека и общего состояния здоровья, а не от того, какой вариант вызывает инфекцию".

Однако появляются данные, показывающие, что люди сообщают о несколько разных симптомах Covid.

Последние данные Управления национальной статистики Великобритании показывают, что наиболее часто сообщаемые симптомы среди людей с COVID-19 включают:

Насморк (31,1%)

Кашель (22,9 %)

Головная боль (20,1 %)

Слабость или усталость (19,6%)

Мышечная боль (15,8%)

Боль в горле (13,2%)

Проблемы со сном (10,8 %)

Беспокойство или тревога (10,5 %).

Неожиданные симптомы коронавируса

Хотя симптомы, включая насморк и кашель, наблюдаются с 2020 года, в список вошли некоторые новые дополнения, такие как проблемы со сном и беспокойство. Интересно, что о потере вкуса и обоняния, которая когда-то была характерным признаком вируса, сейчас сообщают только два-три процента инфицированных людей в Великобритании.