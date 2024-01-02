У COVID появились новые неожиданные симптомы, которые до этого не проявлялись
В последние месяцы растет число случаев заражения новым штаммом коронавируса под названием JN.1. У него появились новые и неожиданные симптомы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Express.
Что известно о новом штамме COVID
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, новый вариант зарекомендовал себя как наиболее распространенный штамм вируса, распространяющийся по США.
Кроме того, случаи JN.1 также растут в Великобритании, а также в Китае и Индии. Хотя в настоящее время неясно, вызывают ли инфекции JN.1 симптомы, отличные от других вариантов, CDC пояснил, что признаки вируса и их серьезность обычно больше зависят от иммунитета человека и общего состояния здоровья, а не от того, какой вариант вызывает инфекцию".
Однако появляются данные, показывающие, что люди сообщают о несколько разных симптомах Covid.
Последние данные Управления национальной статистики Великобритании показывают, что наиболее часто сообщаемые симптомы среди людей с COVID-19 включают:
- Насморк (31,1%)
- Кашель (22,9 %)
- Головная боль (20,1 %)
- Слабость или усталость (19,6%)
- Мышечная боль (15,8%)
- Боль в горле (13,2%)
- Проблемы со сном (10,8 %)
- Беспокойство или тревога (10,5 %).
Неожиданные симптомы коронавируса
Хотя симптомы, включая насморк и кашель, наблюдаются с 2020 года, в список вошли некоторые новые дополнения, такие как проблемы со сном и беспокойство. Интересно, что о потере вкуса и обоняния, которая когда-то была характерным признаком вируса, сейчас сообщают только два-три процента инфицированных людей в Великобритании.
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