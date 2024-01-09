В Україні зафіксували правець. Ось, що вам потрібно знати про цю хворобу

У Чернівецькій області госпіталізували чоловіка з підозрою на правець. Це небезпечне інфекційне захворювання, яке може призвести до серйозних ускладнень і навіть смерті.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис МОЗ у Facebook розповідає, як розпізнати правець вчасно.

Як передається правець

Правець - це інфекційне захворювання. Воно не передається від людини до людини. Проте заразитися ним можна внаслідок травмування, коли пошкоджені шкіра та слизові оболонки. Так у рану потрапляють спори збудника хвороби.

Перші симптоми правця можуть з'явитися протягом 3-21 дня після інфікування. Вони виникають у вигляді м'язових спазмів.

Тобто інфікованій людині стає важче ковтати, розвивається головний біль, лихоманка та надмірне потовиділення.

Якщо ви запідозрили в себе правець, тоді негайно зверніться до лікаря, адже ризики смерті від правця становлять від 10% до 70% ймовірності.

Як захиститися від правця

Єдиний надійний спосіб захиститися від правця - це вакцинація. В Україні така вакцина безкоштовна для пацієнта.

Комбіноване щеплення проти правця, дифтерії та кашлюка здійснюють:

у 2, 4, 6 та 18 місяців

потім проводять ревакцинацію у 6 років та 16 років

з 26 років - планова ревакцинація для дорослих кожні 10 років

Важливо знати, що за 11 місяців 2023 року було зареєстровано шість випадків правця в Україні: у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській та Черкаській областях.