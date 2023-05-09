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В Украине запретили высаживать ряд растений и деревьев: какие вошли в список

Эти растения нельзя высаживать в Украине (фото: Gerty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины определило перечень растений и деревьев, которые теперь нельзя сажать в Украине. Такие нововведения связаны с использованием ограниченных земельных ресурсов из-за войны.

Об этом говорится в указе Министерства №695/39751.

Какие растения внесли в список

В список вошли 13 видов:

  • айлант высокий
  • аралия маньчжурская
  • вяз низкий
  • зрительская колючая
  • орех черный
  • дуб красный
  • каркас западный
  • клен ясенелистый
  • маслинка узколистная
  • павловние (виды и гибриды)
  • робиния обычная
  • черемуха поздняя
  • ясень пенсильванский

Добавим, что в перечень вошли сорта деревьев, которые используют для производства мебели (дуб красный), различные декоративные растения (айлант самый высокий) и т.д.

Теперь эти виды запрещено использовать для создания и восстановления лесов и полезащитных полос в Украине. В то же время высаженные деревья из списка не будут вырубаться.

Зачем это сделали

"Чужеродные виды деревьев способны изменить или уничтожить целые экосистемы. Не имея естественных врагов на новых территориях, инвазионные виды быстро размножаются, захватывают пространство и вытесняют местные виды из природных ландшафтов", - говорится в сообщении.

Специалисты также добавляют, что три миллиона гектаров лесов в Украине пострадали из-за российской агрессии и нуждаются в восстановлении. Поэтому такой шаг поможет восстановить устойчивость лесов к климатическим изменениям.

Раньше мы рассказывали, чем прикормить рассаду, чтобы она росла быстро и эффективно.

А еще писали о том, какими растениями вы можете заменить привычные дома бархатцы.

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