В Украине запретили высаживать ряд растений и деревьев: какие вошли в список

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины определило перечень растений и деревьев, которые теперь нельзя сажать в Украине. Такие нововведения связаны с использованием ограниченных земельных ресурсов из-за войны.
Об этом говорится в указе Министерства №695/39751.
В список вошли 13 видов:
Добавим, что в перечень вошли сорта деревьев, которые используют для производства мебели (дуб красный), различные декоративные растения (айлант самый высокий) и т.д.
Теперь эти виды запрещено использовать для создания и восстановления лесов и полезащитных полос в Украине. В то же время высаженные деревья из списка не будут вырубаться.
"Чужеродные виды деревьев способны изменить или уничтожить целые экосистемы. Не имея естественных врагов на новых территориях, инвазионные виды быстро размножаются, захватывают пространство и вытесняют местные виды из природных ландшафтов", - говорится в сообщении.
Специалисты также добавляют, что три миллиона гектаров лесов в Украине пострадали из-за российской агрессии и нуждаются в восстановлении. Поэтому такой шаг поможет восстановить устойчивость лесов к климатическим изменениям.
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