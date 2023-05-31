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В Украине запретили популярную вещь из аптеки, которой мы пользовались всю жизнь

Новина українською →
Среда 31 мая 2023 21:49
В Украине запретили популярную вещь из аптеки, которой мы пользовались всю жизнь Термометры в Украине запретили (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Коваль

В Украине запретили продажу и использование ртутных термометров, которыми пользуется большинство из нас и которые продаются в аптеках еще со времен Советского Союза. Это стало последствием принятия Верховной Радой закона о присоединении нашей страны к Минаматской конвенции о ртути.

Больше о том, почему запретили ртутные термометры в Украине и чем в целом опасен этот металл, читайте ниже.

Когда запрет вступает в силу в Украине

Украина прекратит производство, импорт и экспорт продукции, что содержит ртуть с 1 января 2024 года. Миниматская конвенция предусматривает поэтапный отказ от вещества, а именно:

  • запрещается ее добыча
  • полный запрет на производство, экспорт и импорт продуктов, содержащих ртуть, например термометров, приборов для измерения давления, определенных видов батареек и люминесцентных ламп, барометров, выключателей и даже определенных видов косметики

При этом есть несколько исключений, к которым запрет пока не относится:

  • продукты для нужд военной и гражданской обороны
  • приборы, используемые для исследований и калибровки как эталонный стандарт
  • вакцины, содержащие тимеросал (ртуть органическое соединение) в качестве консерванта

Чем опасна ртуть

Ртуть - это металл серебристо-белого цвета, в 13,5 раз тяжелее воды. Температура плавления 38 градусов.

С повышением температуры испарение ртути увеличивается. Испарения очень ядовиты.

С попаданием в организм человека через органы дыхания, ртуть накапливается и остается там на всю жизнь.

Ртуть не разлагается, поэтому легко может попасть в воду и почву, накапливаясь.

Равномерно она становится частью цепей питания живых организмов. К примеру, металл может накапливаться в рыбе. При этом термическая обработка не помогает избавиться от нее, а только высвобождает часть металла в виде паров.

С попаданием в организм человека ртуть аккумулируется и остается там на всю жизнь.

Общие признаки отравления ртутью:

  • слабость
  • головная боль
  • повышение температуры тела
  • боль в животе, расстройство желудка
  • ухудшение зрения и слуха, а в тяжелых случаях - паралич и нарушение сознания.

Отравление ртутью также может быть хроническим. Оно возникает, если вдыхать пары в малой концентрации в течение длительного времени.

Раньше мы писали о том, какой "фуфломицин" украинцы часто покупают в аптеках.

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