В Украине появилось мобильное приложение для обучения детей без света и интернета

Долговременный карантин и война сделали уже привычным дистанционное школьное обучение детей в Украине. Но из-за постоянных отключений света и отключения интернета становится невозможной даже такая форма получения образования. Но выход из ситуации найден. Так, команда украинских разработчиков создала первое в мире мобильное приложение для смартфонов и планшетов, что позволяет продолжать учиться даже во время блекаута.

Как работает это приложение – читайте в нашем материале ниже.

Как работает приложение

Благодаря функции разумной загрузки учебный материал по всем предметам ежедневно загружается учителями прямо в устройство, а ребенок имеет возможность уже в приложении учить уроки, даже без света и интернета.

Также школьники могут выполнять домашние задания в приложении, которое автоматически отправит их на проверку учителю сразу же при возобновлении связи с интернетом.

При этом у учащегося остается доступ к учебникам и более 17 тысяч других методических материалов. Ребенок в зависимости от ситуации может выбрать, какие предметы учить именно сейчас, не привязываясь к расписанию, а после каждого пройденного урока есть проверочные задачи.

В чем фишка обучения в Unicorn

Добавим, что обучение в приложении Unicorn проходит в формате компьютерной игры, вместо сиденья в классе или ZOOM, где учащийся становится главным героем с персональным аватаром – рыцарем или принцессой в сказочном онлайн-королевстве.

Уроки оформлены в игровом стиле с визуализацией каждого предмета. Эта методика классического образования в сочетании с увлекательным геймифицированным подходом, заключающаяся в понимании мотивации как движущей силы в образовании ребенка.

К обычным оценкам учащийся получает волшебные кристаллы, золотые монеты, кубки и другие награды, которые позволят "прокачать" свой аватар и перейти на следующий уровень - получить доступ к следующему уровню игры - новой теме учебной программы.

Все это, уверены разработчики, мотивирует ребенка к получению именно знаний, а не оценок.

Родители при этом получают подробную статистику, как по времени обучения, так и по его эффективности и результативности, а также обратную связь от преподавателей.

Вот так выглядит приложение (фото: Unicorn School)

Загрузить приложение можно для платформ iOS и Android. Также учиться можно будет через приложения на Windows и MacOS.