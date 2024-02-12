Незаконное увольнение и не выплата зарплаты: что делать, когда работодатель нарушает закон

Увольнение работника с занимаемой должности должно происходить согласно соответствующему законодательству в этой сфере. Однако некоторые работодатели иногда его нарушают и увольняют работников незаконно или оставляют без заработной платы.

Как действовать работникам в случаях нарушения законодательства, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на советы юристов " Бесплатной правовой помощи ".

Незаконное увольнение

В первую очередь юристы советуют обратиться в суд и обжаловать решение работодателя о незаконном увольнении. Если трудовые права работника нарушены, и увольнение неправомерно, то с заявлением о разрешении трудового спора по делам об увольнении работник вправе обратиться в суд в месячный срок со дня вручения копии приказа (распоряжения) об увольнении.

Истцы в суд о восстановлении на работе освобождаются от уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях.

Суд преимущественно принимает решение о возобновлении на работе одновременно с решением о выплате работнику среднемесячного заработка за время вынужденного прогула или разницы в заработке за время выполнения ниже оплачиваемой работы. Но не больше чем за один год.

Если заявление о возобновлении на работе рассматривается более одного года, не по вине работника, орган, рассматривающий трудовой спор, выносит решение о выплате среднего заработка за все время вынужденного прогула.

Незаконно уволенный работник в судебном порядке может потребовать возмещения собственником или уполномоченным им органом морального вреда в случае, если нарушения его законных прав привели к моральным страданиям, в том числе вследствие дискриминации, мобинга (травли), потери нормальных жизненных связей и требуют от него дополнительные усилия для организации своей жизни.

Суд возлагает на должностное лицо, виновное в незаконном увольнении или переводе работника на другую работу, обязанность возместить ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации в связи с оплатой работнику времени вынужденного прогула или времени выполнения нижеоплачиваемой работы.

Такая обязанность возлагается, если увольнение или перевод произведено с нарушением закона или если работодатель задержал исполнение решения суда о возобновлении на работе.

Решение суда о возобновлении на работе незаконно уволенного работника подлежит немедленному исполнению. Возобновление работника на работе происходит с даты увольнения работника на основании решения суда, которым признано такое увольнение незаконным, а не с даты вынесения судом соответствующего решения.

Невыплата зарплаты

В случае увольнения работника работодатель должен оформить соответствующий приказ (распоряжение), который должен содержать основания увольнения со ссылкой на пункт и статью Кодекса законов о труде Украины и ознакомить работника с таким приказом (распоряжением) под его личную подпись и выдать копию приказа работнику в день увольнение.

Работодатель обязан в день увольнения выдать работнику письменное уведомление о начисленных и выплаченных ему суммах при увольнении и произвести с ним расчет в день увольнения, а также по требованию работника внести надлежащие записи об увольнении в трудовую книжку, хранящуюся у работника.

Если работник в день увольнения не работал, указанные суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

О суммах, начисленных и выплаченных работнику при увольнении, с указанием отдельно каждого вида выплаты (основная и дополнительная заработная плата, поощрительные и компенсационные выплаты, другие выплаты, на которые работник имеет право согласно условиям трудового договора и в соответствии с законодательством, в том числе при увольнении) работодатель должен письменно уведомить работника в день их выплаты.

При наличии спора о размерах причитающихся уволенному работнику сумм работодатель должен уплатить указанное возмещение в случае, если спор решен в пользу работника. Если спор решен в пользу работника частично, размер возмещения за время задержки определяет орган, выносящий решение по существу спора, но не более чем за шесть месяцев.

Следовательно, в связи с несвоевременным расчетом с уволенным работником работодатель должен выплатить работнику его средний заработок за все время задержки по день фактического расчета.

Разрешение спора по поводу задержки расчета при увольнении возможно во внесудебном и судебном порядках.

Работник имеет право обратиться с заявлением в комиссию по трудовым спорам (КТС) (в случае ее создания) для разрешения спора в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен узнать о нарушении своего права. КТС рассматривает спор в присутствии работника в течение 10 дней со дня обращения и принимает решение, подлежащее исполнению собственником или уполномоченным им органом.

Стороны могут обжаловать решение КТС в суд в срок со дня вручения им выписки из протокола заседания комиссии или его копии.

Если такой комиссии нет или она не создана – необходимо обращаться с жалобой на работодателя в территориальные отделения Государственной службы по труду.

Если спор не решен в досудебном порядке, то работник имеет право обратиться в общий местный суд с исковым заявлением о разрешении трудового спора по делам о выплате всех сумм, принадлежащих работнику при увольнении по месту нахождения предприятия (учреждения, организации) или зарегистрированному месту жительства. /нахождение истца в трехмесячный срок со дня получения им письменного уведомления о суммах, начисленных и выплаченных ему при увольнении.

За задержку расчета при увольнении наступает ответственность – административная, материальная и даже уголовная. Первые две наказываются штрафами, а третьи – большим штрафом или исправительными работами, или лишением свободы – на 2 года.

Выплаты заработной платы в условиях военного положения

Согласно части третьей статьи 10 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" работодатель освобождается от ответственности за нарушение обязательства по срокам оплаты труда, если докажет, что это нарушение произошло вследствие ведения боевых действий или действия других обстоятельств непреодолимой силы.

Однако освобождение работодателя от ответственности за несвоевременную оплату труда не освобождает его от обязанности выплаты заработной платы.

В случае невозможности своевременной выплаты заработной платы в результате ведения боевых действий срок выплаты заработной платы может быть отсрочен до момента возобновления деятельности предприятия.