В Украине появились меченые доллары, которые нигде не принимают: фото купюр

В Украине заметили доллары со странными отметками неизвестного происхождения. Купюры отказываются принимать в банках, а "менялы" если и берут, то по смешному курсу.
Об этом в Facebook написал житель Днепра Сергей Сахань.
По словам Сергея, местные "меняли", у которых курс всегда выше, ему просто отказали. Мол, непонятно кем мечены, и сдать их тяжело. Предложили с 15%, то есть по 34 грн за 1 доллар.
Мужчина пошел в ПриватБанк, где ему отказали, так же, как и в Ощадбанке. А вот в Пумбе ему предложили забрать доллары за -12% от...
Вот так выглядят эти странные купюры:
Фото: facebook.com/ss.ssir
Сергей изучил много информации и так и не выяснил, откуда эти странные отметки. Из версий, самые интересные:
Сергей Сахань интересуется у своих подписчиков, что могут означать эти метки, ведь ему так и не удалось выяснить их происхождение.
Раньше мы писали, как отличить фальшивые гривны от настоящих самостоятельно.
А также сообщали о том, в какой валюте лучше сейчас хранить деньги.