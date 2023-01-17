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В Украине появились меченые доллары, которые нигде не принимают: фото купюр

Доллары (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине заметили доллары со странными отметками неизвестного происхождения. Купюры отказываются принимать в банках, а "менялы" если и берут, то по смешному курсу.

Об этом в Facebook написал житель Днепра Сергей Сахань.

Доллары отказались брать везде

По словам Сергея, местные "меняли", у которых курс всегда выше, ему просто отказали. Мол, непонятно кем мечены, и сдать их тяжело. Предложили с 15%, то есть по 34 грн за 1 доллар.

Мужчина пошел в ПриватБанк, где ему отказали, так же, как и в Ощадбанке. А вот в Пумбе ему предложили забрать доллары за -12% от...

Вот так выглядят эти странные купюры:

Фото: facebook.com/ss.ssir

Что за метки на долларах

Сергей изучил много информации и так и не выяснил, откуда эти странные отметки. Из версий, самые интересные:

  • "Злые наши таможенники поставили метку якобы о пересечении границы, где гражданин на правовой основе перевез необходимую ему сумму в Украину и не заплатил взятки на таможне"
  • "Африканские доллары. Или студенты завезли так много. Или за зерно получили"
  • "Мексикано-Колумбийские доллары".
  • "Шутники из НБУ. Там рассчитались с кем-то, а теперь принимают все с дисконтом и все банки и обменники теперь сдают им по заниженному курсу".

Сергей Сахань интересуется у своих подписчиков, что могут означать эти метки, ведь ему так и не удалось выяснить их происхождение.

Раньше мы писали, как отличить фальшивые гривны от настоящих самостоятельно.

А также сообщали о том, в какой валюте лучше сейчас хранить деньги.

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