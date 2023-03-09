В Украине впервые с начала войны начала расти зарплата: кого сейчас ищут работодатели

Рынок труда в Украине начал оживать и впервые с начала войны работодатели начали повышать зарплаты работникам. Количество вакансий с каждым днем становится больше, а в городах, которые были в оккупации или пострадали от обстрелов, начали появляться новые рабочие места.

Кого сейчас ищут работодатели, какие платят зарплаты и в каких областях нужны работники - рассказали аналитики Work.ua.

Кого сейчас ищут работодатели

В феврале на рынке труда появилось много новых вакансий и количество предложений о работе по сравнению с январем выросла еще на 11%. Довоенного уровня пока рынок не достиг, но по сравнению с показателями в 2022 году - прирост очень существенный.

Стоит отметить, что больше вакансий стало появляться в северных областях и на юге. Лидерами стали Кировоградская, Днепропетровская и Черновицкая области. За ними идут Николаевская и Черниговская области.

Лидерами по количеству вакансий по-прежнему остаются Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Ивано-Франковская области.

Больше вакансий стало появляться для работников без опыта, для студентов, для людей с инвалидностью, ветеранов и пенсионеров.

Кого ищут:

Логистика, склад, ЗЕД

Медицина, фармацевтика

Строительство, архитектура

Охрана, безопасность

Юриспруденция

Садовник

Дизайнер интерьера

Инженер по пожарной безопасности

Помощник адвоката

Зубной техник

Также ищут продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, бухгалтеров, водителей и поваров.

Не хватает сейчас на рынке электрослесарей, горняков, эндокринологов, врачей УЗД, сборщиков верха обуви и программистов ЧПУ.

А что с зарплатами?

Аналитики отмечают, что впервые с начала войны, зарплата в Украине начала расти. Прибавка к медианной зарплате пока небольшая - всего 500 гривен.

Однако в разных областях Украины отмечается повышение зарплатных отметок. Например, во Львовской области средняя зарплата почти год держалась на уровне от 14 000 до 15 000 гривен, сейчас в среднем предлагают от 15 500 гривен.

Самые высокие зарплаты сейчас на таких позициях

Медиабайер - 50 000 гривен

Водитель-международник - 41 500 гривен

Рихтовщик - 32 500 гривен

Риелтор - 30 000 гривен

Дизелист - 27 500 гривен

Также наблюдается рост зарплат в отдельных сферах. Повышение коснулось топ-менеджеров и руководства высшего звена, специалистов, которые работают в страховании, сфере обслуживания, производстве, занимаются дизайном и тех, кто работает в сфере коммуникаций.

Недвижимость - от 30 000 гривен

Топ-менеджмент, руководство высшего звена - 30 000 гривен

Транспорт, автобизнес - 22 500 гривен

Продажи, закупки - 20 000 гривен

Сельское хозяйство, агробизнес - 19 500 гривен

Самые низкие зарплаты сейчас