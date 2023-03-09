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В Украине впервые с начала войны начала расти зарплата: кого сейчас ищут работодатели

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Четверг 09 марта 2023 09:32
В Украине впервые с начала войны начала расти зарплата: кого сейчас ищут работодатели Кого сейчас ищут работодатели и сколько платят (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Рынок труда в Украине начал оживать и впервые с начала войны работодатели начали повышать зарплаты работникам. Количество вакансий с каждым днем становится больше, а в городах, которые были в оккупации или пострадали от обстрелов, начали появляться новые рабочие места.

Кого сейчас ищут работодатели, какие платят зарплаты и в каких областях нужны работники - рассказали аналитики Work.ua.

Кого сейчас ищут работодатели

В феврале на рынке труда появилось много новых вакансий и количество предложений о работе по сравнению с январем выросла еще на 11%. Довоенного уровня пока рынок не достиг, но по сравнению с показателями в 2022 году - прирост очень существенный.

Стоит отметить, что больше вакансий стало появляться в северных областях и на юге. Лидерами стали Кировоградская, Днепропетровская и Черновицкая области. За ними идут Николаевская и Черниговская области.

Лидерами по количеству вакансий по-прежнему остаются Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Ивано-Франковская области.

Больше вакансий стало появляться для работников без опыта, для студентов, для людей с инвалидностью, ветеранов и пенсионеров.

В Украине впервые с начала войны начала расти зарплата: кого сейчас ищут работодателиКого ищут:

  • Логистика, склад, ЗЕД
  • Медицина, фармацевтика
  • Строительство, архитектура
  • Охрана, безопасность
  • Юриспруденция
  • Садовник
  • Дизайнер интерьера
  • Инженер по пожарной безопасности
  • Помощник адвоката
  • Зубной техник

Также ищут продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, бухгалтеров, водителей и поваров.

Не хватает сейчас на рынке электрослесарей, горняков, эндокринологов, врачей УЗД, сборщиков верха обуви и программистов ЧПУ.

В Украине впервые с начала войны начала расти зарплата: кого сейчас ищут работодателиА что с зарплатами?

Аналитики отмечают, что впервые с начала войны, зарплата в Украине начала расти. Прибавка к медианной зарплате пока небольшая - всего 500 гривен.

Однако в разных областях Украины отмечается повышение зарплатных отметок. Например, во Львовской области средняя зарплата почти год держалась на уровне от 14 000 до 15 000 гривен, сейчас в среднем предлагают от 15 500 гривен.

Самые высокие зарплаты сейчас на таких позициях

  • Медиабайер - 50 000 гривен
  • Водитель-международник - 41 500 гривен
  • Рихтовщик - 32 500 гривен
  • Риелтор - 30 000 гривен
  • Дизелист - 27 500 гривен

Также наблюдается рост зарплат в отдельных сферах. Повышение коснулось топ-менеджеров и руководства высшего звена, специалистов, которые работают в страховании, сфере обслуживания, производстве, занимаются дизайном и тех, кто работает в сфере коммуникаций.

  • Недвижимость - от 30 000 гривен
  • Топ-менеджмент, руководство высшего звена - 30 000 гривен
  • Транспорт, автобизнес - 22 500 гривен
  • Продажи, закупки - 20 000 гривен
  • Сельское хозяйство, агробизнес - 19 500 гривен

Самые низкие зарплаты сейчас

  • Уборщик - 8000 гривен
  • Санитары - 8500 гривен
  • Посудомойщики - 9000 гривен
  • Ассистент ветеринара - 10 000 гривен
  • Мастер производственного обучения - 10 000 гривен

В Украине впервые с начала войны начала расти зарплата: кого сейчас ищут работодатели

Кстати, ранее мы писали о том, как отличаются зарплаты в Украине и Польше.

А еще рассказывали о том, как беженцы ищут работу в Европе и сколько можно заработать.

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