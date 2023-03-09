В Україні вперше з початку війни почала зростати зарплата: кого зараз шукають роботодавці
Ринок праці в Україні почав оживати й вперше з початку війни роботодавці почали збільшувати зарплати працівникам. Кількість вакансій з кожним днем стає більшою, а в містах, які були в окупації або постраждали від обстрілыв, почали з'являтися нові робочі місця.
Кого зараз шукають роботодавці, які платять зарплати та в яких сферах потрібні працівники - розповіли аналітики Work.ua.
Кого зараз шукають роботодавці
У лютому на ринку праці з'явилося багато нових вакансій й кількість пропозицій щодо роботи порівняно з січнем зросла ще на 11%. Довоєнного рівня поки що ринок не досяг, але в порівнянні з показниками у 2022 році - приріст дуже суттєвий.
Варто зазначити, що більше вакансій почало з'являтися у північних областях та на півдні. Лідерами стали Кіровоградська, Дніпропетровська та Чернівецька області. За ними йдуть Миколаївська та Чернігівська області.
Лідерами за кількістю вакансій, як і раніше, залишаються Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області.
Більше вакансій почало з'являтися для працівників без досвіду, для студентів, для людей з інвалідністю, ветеранів та пенсіонерів.
Кого шукають:
- Логістика, склад, ЗЕД
- Медицина, фармацевтика
- Будівництво, архітектура
- Охорона, безпека
- Юриспруденція
- Садівник
- Дизайнер інтер'єру
- Інженер з пожежної безпеки
- Помічник адвоката
- Зубний технік
Також шукають продавців-консультантів, менеджерів із продажу, бухгалтерів, водіїв та кухарів.
Бракує зараз на ринку електрослюсарів, гірників, ендокринологів, лікарів УЗД, збирачів верху взуття та програмістів ЧПК.
А що із зарплатами?
Аналітики зазначають, що вперше з початку війни зарплата в Україні почала зростати. Прибавка до медіанної зарплати поки невелика – лише 500 гривень.
Однак у різних областях України відзначається підвищення зарплатних позначок. Наприклад, на Львівщині середня зарплата майже рік трималася на рівні від 14 000 до 15 000 гривень, зараз у середньому пропонують від 15 500 гривень.
Найвищі зарплати зараз на таких позиціях
- Медіабайєр – 50 000 гривень
- Водій-міжнародник – 41 500 гривень
- Рихтувальник - 32 500 гривень
- Рієлтор – 30 000 гривень
- Дизеліст - 27 500 гривень
Також спостерігається зростання зарплат в окремих сферах. Підвищення торкнулося топменеджерів та керівництва вищої ланки, фахівців, які працюють у страхуванні, сфері обслуговування, виробництві, займаються дизайном та тих, хто працює у сфері комунікацій.
- Нерухомість – від 30 000 гривень
- Топменеджмент, керівництво вищої ланки – 30 000 гривень
- Транспорт, автобізнес – 22 500 гривень
- Продаж, закупівля - 20 000 гривень
- Сільське господарство, агробізнес – 19 500 гривень
Найнижчі зарплати зараз
- Прибиральник – 8000 гривень
- Санітари – 8500 гривень
- Посудомийники – 9000 гривень
- Асистент ветеринара – 10 000 гривень
- Майстер виробничого навчання – 10 000 гривень
До речі, раніше ми писали про те, як відрізняються зарплати в Україні та Польщі.
А ще розповідали про те, як біженці шукають роботу в Європі та скільки можна заробити.