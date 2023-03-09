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В Україні вперше з початку війни почала зростати зарплата: кого зараз шукають роботодавці

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Четвер 09 березня 2023 09:32
В Україні вперше з початку війни почала зростати зарплата: кого зараз шукають роботодавці Кого зараз шукають роботодавці та скільки платять (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Ринок праці в Україні почав оживати й вперше з початку війни роботодавці почали збільшувати зарплати працівникам. Кількість вакансій з кожним днем стає більшою, а в містах, які були в окупації або постраждали від обстрілыв, почали з'являтися нові робочі місця.

Кого зараз шукають роботодавці, які платять зарплати та в яких сферах потрібні працівники - розповіли аналітики Work.ua.

Кого зараз шукають роботодавці

У лютому на ринку праці з'явилося багато нових вакансій й кількість пропозицій щодо роботи порівняно з січнем зросла ще на 11%. Довоєнного рівня поки що ринок не досяг, але в порівнянні з показниками у 2022 році - приріст дуже суттєвий.

Варто зазначити, що більше вакансій почало з'являтися у північних областях та на півдні. Лідерами стали Кіровоградська, Дніпропетровська та Чернівецька області. За ними йдуть Миколаївська та Чернігівська області.

Лідерами за кількістю вакансій, як і раніше, залишаються Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області.

Більше вакансій почало з'являтися для працівників без досвіду, для студентів, для людей з інвалідністю, ветеранів та пенсіонерів.

В Україні вперше з початку війни почала зростати зарплата: кого зараз шукають роботодавціКого шукають:

  • Логістика, склад, ЗЕД
  • Медицина, фармацевтика
  • Будівництво, архітектура
  • Охорона, безпека
  • Юриспруденція
  • Садівник
  • Дизайнер інтер'єру
  • Інженер з пожежної безпеки
  • Помічник адвоката
  • Зубний технік

Також шукають продавців-консультантів, менеджерів із продажу, бухгалтерів, водіїв та кухарів.

Бракує зараз на ринку електрослюсарів, гірників, ендокринологів, лікарів УЗД, збирачів верху взуття та програмістів ЧПК.

В Україні вперше з початку війни почала зростати зарплата: кого зараз шукають роботодавціА що із зарплатами?

Аналітики зазначають, що вперше з початку війни зарплата в Україні почала зростати. Прибавка до медіанної зарплати поки невелика – лише 500 гривень.

Однак у різних областях України відзначається підвищення зарплатних позначок. Наприклад, на Львівщині середня зарплата майже рік трималася на рівні від 14 000 до 15 000 гривень, зараз у середньому пропонують від 15 500 гривень.

Найвищі зарплати зараз на таких позиціях

  • Медіабайєр – 50 000 гривень
  • Водій-міжнародник – 41 500 гривень
  • Рихтувальник - 32 500 гривень
  • Рієлтор – 30 000 гривень
  • Дизеліст - 27 500 гривень

Також спостерігається зростання зарплат в окремих сферах. Підвищення торкнулося топменеджерів та керівництва вищої ланки, фахівців, які працюють у страхуванні, сфері обслуговування, виробництві, займаються дизайном та тих, хто працює у сфері комунікацій.

  • Нерухомість – від 30 000 гривень
  • Топменеджмент, керівництво вищої ланки – 30 000 гривень
  • Транспорт, автобізнес – 22 500 гривень
  • Продаж, закупівля - 20 000 гривень
  • Сільське господарство, агробізнес – 19 500 гривень

Найнижчі зарплати зараз

  • Прибиральник – 8000 гривень
  • Санітари – 8500 гривень
  • Посудомийники – 9000 гривень
  • Асистент ветеринара – 10 000 гривень
  • Майстер виробничого навчання – 10 000 гривень

В Україні вперше з початку війни почала зростати зарплата: кого зараз шукають роботодавці

До речі, раніше ми писали про те, як відрізняються зарплати в Україні та Польщі.

А ще розповідали про те, як біженці шукають роботу в Європі та скільки можна заробити.

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