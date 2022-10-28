В Украине впервые перевели священную книгу, которой боялись "советы": что известно

В Украине впервые осуществили научный перевод "Бхагавадгиты" - одной из самых известных священных книг индуизма.

Сделали это работники Института востоковедения имени Агатангела Крымского, говорится на сайте Национальной академии наук.

Почему эта книга важна

По словам ученых, на протяжении веков индийцы обращались к этой книге в поисках ответов на сокровенные вопросы бытия. А еще "Бхагавадгита" вдохновляла индийских патриотов на борьбу за независимость своей родины.

За пределами Индии "Бхагавадгитой", которая, кстати, переводится как "Божественная песня", восхищались выдающиеся философы, писатели и ученые.

В Украине о ней еще в 1844 году писал философ и богослов Орест Новицкий. Эту книгу цитировала Леся Украинка.

"Однако в 30-е годы прошлого века по индологии в Украине органами НКВД был нанесен сокрушительный удар, ликвидации последствий которого должен способствовать, в частности, и этот перевод", - говорится в сообщении института.

Интересным дополнением к "Бхагавадгите" является "Гита-артха-санграга" - краткий комментарий к ней, написанный в Х или ХІ веке Ямуной.

Кому будет интересна эта книга

Благодаря грамматическому разбору санскритского текста изданием можно использовать как руководство при изучении санскрита.

В подробных примечаниях проведены многочисленные параллели с другими классическими текстами Индии.

Обложка книги (фото: facebook.com/orientalstudies1)

Добавим, что перевод санскрита, грамматический разбор, переднее слово и комментарии принадлежат перу младшего научного сотрудника Отдела Азиатско-Тихоокеанского региона Институт востоковедения Дмитрия Викторовича Бурбы.

Приобрести книгу, содержащую 640 страниц, можно, обратившись в приемную института по телефону: 044 278 7652. Также можно написать по электронной почте: instkrymsk@gmail.com.

В комментариях украинцы называют выход данной книги "незаурядным событием".