В Украине упали цены на три важных продукта: что стоит дешевле

Цены на продукты в супермаркетах Украины сейчас плавающие и почти каждую неделю покупатели замечают, что что-то поднимается в цене, а что-то наоборот – падает. В начале апреля вдруг снизилась средняя стоимость трех важных продуктов, которые мы часто покупаем – сахара, соли и муки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на данные сайта Минфин.

Какие продукты подешевели

Так, ценник на сахар опустился в среднем на 1 гривну – с 29,78 грн/кг до 28,60 грн/кг. В сети Метро сахар стоит 27,90 грн/кг, а вот в Ашане цена не изменилась и за 1 кг придется отдать 29,90 грн.

Морская пищевая соль подешевела почти на 2 гривны – с 22,71 грн/кг до 31,80 грн/кг. В Варусе такую соль можно приобрести за 27,90 грн/кг, а в Мегамаркете – за 37,60 грн/кг.

Средняя стоимость пшеничной муки Хуторок за упаковку в 1 кг не изменилась 0 23,23 грн/кг. А 2 кг будет стоить немного дешевле, чем в марте – 40,15 грн.

Что с ценами на другие популярные продукты

Масло Олейна подорожало с 56,85 грн до 60,25 за 850 мл. А вот "Щедрый дар" наоборот – подешевела, с 59,95 грн до 56,72 грн за 850 мл. В Варусе бутылка стоит вообще 46,10 грн.

Хлеб снова подорожал, обычный пшеничный поднялся с 32,96 грн. до 36,92 за 600 г.

Куриные яйца снова подешевели – с 58,80 грн до 49,95 грн за 10 штук. Но это только производителя Ясенвита.