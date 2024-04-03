В Україні впали ціни на три важливі продукти: що коштує дешевше

Ціни на продукти в супермаркетах України зараз плаваючі й майже кожного тижня покупці помічають, що щось підіймається у ціні, а щось навпаки - падає. На початку квітня раптом знизилася середня вартість трьох важливих продуктів, які ми часто купляємо - цукру, солі та борошна.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дані сайту Мінфін.

Які продукти подешевшали

Так, цінник на цукор опустився в середньому на 1 гривню - з 29,78 грн/кг до 28,60 грн/кг. У мережі Метро цукор коштує 27,90 грн/ за кг, а ось в Ашані ціна не змінилася і за 1 кг доведеться віддати 29,90 грн.

Морська харчова сіль подешевшала майже на 2 гривні - з 22,71 грн/кг до 31,80 грн/кг. У Варусі таку сіль можна придбати за 27,90 грн/кг, а у МегаМаркеті - за 37,60 грн/кг.

Середня вартість пшеничного борошна Хуторок за упаковку в 1 кг не змінилась 0 23,23 грн/кг. А 2 кг буде коштувати трошки дешевше, ніж у березні - 40,15 грн.

Що з цінами на інші популярні продукти

Олія Олейна подорожчала з 56,85 грн до 60,25 за 850 мл. А ось "Щедрий дар" навпаки - подешевшала, з 59,95 грн до 56,72 грн за 850 мл. У Варусі пляшка коштує взагалі 46,10 грн.

Хліб знову подорожчав, звичайний пшеничний піднявся з 32,96 грн до 36,92 за 600 г.

Курячі яйця знову подешевшали - з 58,80 грн до 49,95 грн за 10 штук. Але це тільки виробника Ясенсвіт.