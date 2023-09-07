В Украине упала цена на популярный овощ: сколько сейчас стоит

В Украине снизились цены на морковь. Сейчас ее продают в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, а также на 40% дешевле, чем годом ранее.

Как изменилась стоимость моркови на полках популярных супермаркетов - читайте в материале ниже .

Почему упали цены

Спрос на морковь сейчас остается невысоким, тогда как фермерам необходимо продать достаточно большие объемы этой продукции, которые не подлежат длительному хранению.

Аналитики говорят, что фермеры пока не ожидают улучшения ситуации, поскольку предложение моркови на рынке сегодня маленькое, а разгрузить рынок пока не удается, учитывая невысокие темпы реализации этой продукции.

Какие сейчас цены

В конце августа в Украине оптовые цены на морковь были в диапазоне 6-14 грн/кг. А неделю назад этот показатель составлял 8-16 грн/кг.

В популярных украинских супермаркетах цены на морковь сейчас таковы:

Auchan - 8,70 грн/кг

Megamarket - 15,60 грн/кг

Varus - 8,50 грн/кг

Novus - 8,99 грн/кг

АТБ - 8,75 грн/кг

Сельпо - 0,87 грн за 100 г

Цена морковь в АТБ

Цена на морковь в Novus

Цена на свеклу в Сільпо

Цена морковь в Auchan

Цены на морковь в Украине (инфографика: Мінфин)

Добавим, что продажи этого корнеплода ведутся исключительно небольшими партиями. Кроме того, покупатели нередко настаивают на снижении цен, ссылаясь на большие предложения моркови на рынке.