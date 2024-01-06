В Украине определили слово 2023 года: дискуссии вели круглый год!

Слово года 2023

Словарь современного украинского языка и сленга выбрал слово "мобілізація" как наиболее определяющее в 2023 году.

"Термин находился в центре общественной дискуссии в течение всего года с пиковым интересом в декабре, когда правительство внесло в парламент контроверсионный законопроект о мобилизации", - говорится в сообщении на сайте.

Мобилизация потеснила другого кандидата - "контрнаступ", хотя он получил больше медийной поддержки.

Среди других претендентов на звание слова года были:

" ухилянт " - мужчина, уклоняющийся от мобилизации. "Ухилянтами" также называют политическое руководство страны, которое отказывается брать на себя ответственность за сложные решения и переводит стрелки на военных.

" - мужчина, уклоняющийся от мобилизации. "Ухилянтами" также называют политическое руководство страны, которое отказывается брать на себя ответственность за сложные решения и переводит стрелки на военных. "яйця по 17 гривен" - как символ коррупции в Министерстве обороны Украины

- как символ коррупции в Министерстве обороны Украины "блокада/деблокада" - в связи с блокадой Россией украинских морских портов и их частичной деблокадой методом истребления Черноморского флота РФ; а также недружественными действиями польских перевозчиков и фермеров, также блокирующих границу.

- в связи с блокадой Россией украинских морских портов и их частичной деблокадой методом истребления Черноморского флота РФ; а также недружественными действиями польских перевозчиков и фермеров, также блокирующих границу. "літо в Криму" - тезис начальника ГУР Кирилла Буданова как символ завышенных ожиданий украинского общества от контрнаступления

- тезис начальника ГУР Кирилла Буданова как символ завышенных ожиданий украинского общества от контрнаступления "позиційна війна" - термин приобрел популярность после публикации статьи главнокомандующего Залужного о переходе войны на новый этап

"конфлікт" - несбывшиеся ожидания от контрнаступления привели к значительной турбулентности в украинском обществе и серии конфликтов

- несбывшиеся ожидания от контрнаступления привели к значительной турбулентности в украинском обществе и серии конфликтов "дрон" - резкое увеличение использования дронов, в частности FPV и морских дронов, оказало существенное влияние на течение боевых действий в этом году.

Единственным словом не из украинского контекста в этом списке стало "ШІ" ("штучний інтелект").

Напомним, что в прошлые годы "победителями" становились: