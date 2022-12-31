НБУ создал реестр всех пунктов обмена валют в Украине: зачем это нужно

Национальный банк Украины урегулировал практические вопросы формирования и ведения Реестра пунктов обмена иностранной валюты. Информация из реестра будет ежемесячно публиковаться на сайте НБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отметили в пресс-службе, необходимость Реестра обусловлена изменениями в Налоговый кодекс в отношении предприятий банков, небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, осуществляющих обмен валют.

"Итак, возникла потребность в регистрации таких плательщиков налога на прибыль", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, обособленные подразделения банка и структурные подразделения оператора почтовой связи будут включаться в Реестр при использовании наружной рекламы, табличек, вывесок или других средств для рекламирования деятельности по обмену валют как вне, так и непосредственно в помещениях, в которых они расположены.

Банки, небанковские учреждения и операторы почтовой связи будут уведомлять Национальный банк о:

начало работы;

прекращение деятельности;

изменения в информации о каждом пункте обмена иностранной валюты.

Эти данные будут вноситься в Реестр и будут актуализироваться в случае необходимости.

НБУ будет ежемесячно до 10 числа размещать информацию из Реестра по состоянию на 1 число текущего месяца на своем сайте.