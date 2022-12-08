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В Украину идет явление, повышающее опасность на дорогах: как уберечься

Езда на авто в туман очень опасна (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Укргидрометцентр прогнозирует возникновение опасного погодного явления, повышающего риск ДТП на дорогах. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщил сам Укргидрометцентр.

Чего следует ожидать?

9 декабря почти по всей Украине прогнозируют сильные туманы с видимостью 200-500 метров. Метеорологи объявили желтый уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупреждают они.

Также в Киеве и Киевской области 8 и 9 декабря объявили повышенный уровень опасности из-за тумана. Он будет держаться до конца суток и первой половины дня 9 декабря.

Объявлен желтый уровень опасности на дорогах (фото: facebook.com/UkrHMC)

Как вести себя за рулем в туманную погоду?

Скорость

Нет конкретной цифры, которую нужно поддерживать на спидометре при езде в туман. Ваша скорость должна быть такой, чтобы при необходимости экстренной остановки вы могли ее сделать без проблем.

Свет

В туманную погоду крайне плохо видна дорога, поэтому стоит позаботиться о видимости, как с вашей, так и со стороны других водителей.

Во время езды включите фары, особенно если у вас противотуманные. Однако не забывайте, что ваш свет не должен ослеплять других участников движения.

Технические средства

Предварительно разберитесь, как правильно управлять внешними осветительными приборами, ведь в туман из-за руля не всегда понятно, какие из них включены.

Как объясняют автоэксперты, дело в том, что не у всех автомобилей органы управления светотехникой интуитивно ясны, а при неожиданной встрече с зоной тумана фары и задние огни нужно включать немедленно.

Раньше мы рассказывали, какую погоду следует ожидать на Новый год и на протяжении всего декабря.

Читайте также, как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля в минусовую погоду.

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