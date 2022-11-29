Эти хитрости помогут разморозить лобовое стекло автомобиля за считанные минуты

К наступлению холодов многие автомобилисты уже подготовили свои машины. Однако действовать на опережение со льдом, возникающим на лобовом стекле, не получится. Избавляться от льда придется вручную.

Когда температура опускается ниже 0°, то водяной пар в воздухе конденсируется и замерзает в виде кристаллов, когда он контактирует с замерзшей поверхностью.

Как убрать лед

Обогреватель салона

При этом способе возникновение царапин на стекле вам не грозит. Печка нагревает поверхность до нужной температуры. После этого останется только убрать лед стеклоочистителями. Ускорить процесс можно, если обогреватель настроить на максимальную температуру.

Антилед

Чаще такое средство можно приобрести в виде аэрозоля. Основным действующим компонентом средства обычно выступает спирт. В течение нескольких минут при контакте со льдом он растворит его. После этого достаточно воспользоваться стеклоочистителями или пройтись по стеклу щеткой.

Автозапуск

Если есть возможность, то за несколько минут до выхода из дома можно запустить двигатель. Когда вы окажетесь в автомобиле, то он будет уже прогрет и останется только включить дворники.

А вот поливать лобовое стекло кипятком, направлять горячий воздух от обогревателя на холодное стекло не рекомендуют. Не стоит пытаться отбить лед скребками, стеклоочистителями и другими предметами. Все это приведет к повреждению стекла.

Чтобы зимой стекло не замерзало, следует держать автомобиль в гараже. Тогда машина будет защищена от сильных морозов и не будет покрываться морозом.

Если у вас нет другого выбора, кроме как припарковаться на улице, положите на лобовое стекло старую простыню или упаковочный картон, закрепив его стеклоочистителями. Это защитит ото льда.