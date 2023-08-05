Впервые в истории страны. В Украине утвердили военную полевую форму для женщин

В Украине впервые за всю историю страны утвердили военную полевую форму для женщин. Летняя военная форма уже официально поставлена на обеспечение.

Работа над внедрением женской полевой формы началась по поручению министра обороны еще в прошлом году.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что форма была утверждена по результатам опытных испытаний летнего костюма для военнослужащих.

"Модель костюма летнего полевого для наших военнослужащих проходит надлежащие процедуры в заявленные сроки. Техническая спецификация и образец-эталон уже утверждены. Поэтому в ближайшее время будут начаты соответствующие процедуры закупок и поставки в войска", - заявил он.

Министр подчеркнул, что кроме полевой формы идет разработка женских бронежилетов, которые после соответствующих испытаний также будут утверждены.

Сегодня в рядах ВСУ проходит службу около 42 тысяч женщин-военнослужащих, около пяти тысяч из них находятся на передовой, где выполняют боевые задачи наравне с мужчинами.

Фото: В Украине утвердили военную полевую форму для женщин (mil.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны тестирует образцы "тактических кроссовок" для украинских военнослужащих.

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