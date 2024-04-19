В Украине стартовала регистрация выпускников колледжей на бакалаврское ЕПВИ
В Украине началась регистрация поступающих на бакалавриат, которые желают сдать бакалаврское единственное профессиональное вступительное испытание. Она продлится до 30 апреля, также предусмотрен дополнительный период.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Освіта.юа.
Что нужно знать о регистрации
Сдать бакалаврское единственное профессиональное вступительное испытание (ИПВИ) могут поступающие, которые имеют дипломы младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра, или же получат их в этом году.
Этот экзамен предусмотрен для поступающих, которые будут продолжать обучение по специальностям отраслей:
- 07 "Управление и администрирование"
- 20 "Аграрные науки и продовольствие"
- 28 "Публичное управление и администрирование"
- 028 "Менеджмент социокультурной деятельности"
- 051 "Экономика"
Выпускники колледжей смогут сдать профессиональное вступительное испытание по двум предметам: аграрным наукам или экономике и управлению.
Отметим, что для таких поступающих в формуле расчета конкурсного балла, кроме балла ВНО/НМТ, будет использован балл БЕПВИ в случае регистрации поступающего для его прохождения.
Сколько будет продолжаться регистрация
Регистрация для участия в бакалаврском ЕПВИ будет проходить с 19 по 30 апреля.
Если поступающие пропустят основную сессию, то смогут зарегистрироваться во время дополнительного периода, он продлится с 10 по 14 июня.
Регистрацию на участие в БЕПВИ проводят в приемных комиссиях заведений высшего образования. Регистрацию можно осуществить и дистанционно, но для этого нужно придерживаться четко определенного алгоритма.
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