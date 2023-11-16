Мошенники распространяют в соцсетях "вакансии" для украинцев: основные схемы "заработка"

В Прикарпатье аферисты в соцсетях и телефонных мессенджерах (Viber, Telegram, WhatsApp) распространяют новую мошенническую схему. Они предлагают онлайн-заработок.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook полиции Ивано-Франковской области.

Что пишут мошенники

Отмечают, что аферисты обещают потрясающий доход за примитивную работу в сети.

По данным полиции, только за последнюю неделю в полицию Ивано-Франковской области обратилось около 30 граждан, потерявших деньги.

Уведомления с предложениями о заработке в интернете преимущественно поступают из неизвестных номеров и со странным кодом (+1, +2). Схема рассчитана на ищущих легких денег.

Аферисты предлагают немалый заработок за написание комментариев в соцсетях, распространение сообщений в сторис, просмотры видео в ТikTok, а также бронирование номеров в отелях.

Мошенники просят сразу реквизиты банковской карты и присылают средства якобы за первые выполненные задачи - 100-200 грн.

Однако, войдя в доверие, быстро предлагают удвоить заработок, доверчивые люди посылают немалые суммы средств. Некоторые перечисляют 130 тыс. грн.

После того, как деньги поступили на счет мошенников, они исчезали.

Полиция призывает не присылать неизвестным людям средства.

Признаки мошеннических предложений работы

К основным признакам, указывающим, что вы натолкнулись на мошенников, входят:

опыт не требуется

кто-либо может подать заявку

свободный график

простота выполнения заданий/заказов

нужно вложить собственные средства

Если вы встретили подобную вакансию от имени известного бренда, проверьте информацию о вакансии на официальном сайте потенциального работодателя, ведь мошенники могут создавать сайты, очень визуально похожие на сайты известных брендов.

Как избежать мошенников

Чтобы уберечь свои деньги, следует придерживаться следующих основных советов: